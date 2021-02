Alcaraz y Vilella despiertan del sueño tras caer en octavos de final

Carlos Alcaraz y Mario Vilella pusieron fin a sus meritorias actuaciones en el ATP 250 preparatorio para el Abierto de Australia tras caer en los octavos de final frente al brasileño Thiago Monteiro y el australiano Jordan Thompson (11).





Hoy derrota , pero buenas sensaciones, semana muy positiva.Felicitar a @dThiagoMonteiro por su gran nivel. Ahora a preparar @AustralianOpen

Today defeat but good feelings, very positive week. Congratulate @dThiagoMonteiro for his great level. Now to prepare @AustralianOpen ???? pic.twitter.com/3xJXwZOgty — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) February 5, 2021



Muguruza se clasifica para las semifinales del Yarra Valley Classic

El joven de 17 años, la gran promesa del tenis español, desaprovechó las tres bolas de rotura que dispuso en el primer asalto y acabó perdiendo el primer parcial por un ajustado 7-6(3).No bajó la guardia en el segundo set y, del mismo modo que en el primero, no concretó dos pelotas de 'break' cuando el marcador lucía un igualado 2-2.Sí que aprovechó su oportunidad el sudamericano y ejecutó la rotura para establecer un 5-3 a su favor que serviría de antesala para el definitivo 6-3.Vilella, que había eliminado en la ronda anterior al georgiano Nikoloz Basilashvili (5), tan sólo encajó dos roturas a lo largo del partido y no fue capaz, del mismo modo que su compañero Alcaraz, de dar un paso al frente cuando dispuso de pelotas de 'break' en momentos decisivos.La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se quedó como la única representante del tenis español en los torneos que se están disputando en Melbourne (Australia) después de clasificarse para las semifinales del Yarra Valley Classicy desarboló completamente a la americana, a la que dominó de principio a fin para firmar una buena victoria que le afianza a días de comenzar el primer 'Grand Slam' de la temporada.Con su tenis agresivo funcionando a la perfección (15 'winners' y 4 errores no forzados), la doble ganadora de 'Grand Slam', pese tener que salvar dos opciones de rotura al inicio del encuentro, se llevó cinco juegos consecutivos para cerrar el primer set (6-2), aunque tuvo que salvar una bola de rotura con 4-2.Las buenas sensaciones continuaron en el segundo parcial cuando volvió a romper para situarse 2-0 en el marcador, pero entonces Kenin reaccionó para igualar, aunque eso no descentró a Muguruza, que recuperó rápidamente la iniciativa en el juego para firmar un nuevo 6-2 y poner rumbo a las semifinales donde se medirá a la checa Marketa Vondrousova.