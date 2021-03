Sara Sorribes, "clara sucesora" de Anabel Medina

Tenía dos títulos de dobles en tres finales, y acaba de sumar uno individual en su primera final WTA. Lejos aún de los 11 de 'singles' y los 28 de dobles además de la plata olímpica de la mejor tenista valenciana de la historia, Anabel Medina, quien a pesar de ello no duda en ver en Sara Sorribes, de 24 años, a su «clara sucesora».



Además, este lunes escaló hasta su mejor ranking WTA, desde el 71 al número 57, cinco por encima de su anterior listón en enero. «Estoy supercontenta, porque ha sido una semana muy buena para el tenis femenino, y que siga la racha», comenta a SUPER la capitana del equipo español de la Copa Federación (ahora Billie Jean King Cup), tras el título de Garbiñe Muguruza en Dubai y el de la vallera en Guadalajara (México), antes de elogiar a esta última: «Sara es un ejemplo espectacular de lo que es una jugadora profesional, que ama lo que hace y que vive por y para el tenis. Lleva trabajando muchísimo tiempo muy bien, es de las jugadoras que conozco que más pasión tiene por el tenis, y eso hace que no tenga límite, quiera dar el máximo cada vez que compite y al final eso da resultado».





Sobre Garbiñe Muguruza

«Me alegra porque la recompensa ha llegado para ella,», añade la torrentina, que aprecia otras muchas cualidades en Sara Sorribes que pueden llevarla bastante alto: «, en este caso queda mal decirlo, pero es por el hecho que yo me he retirado yPara ella es una recompensa a todo el trabajo que hace y creo queporque es respetuosa, educada, trabajadora, humilde, es que tiene todos los valores, es un espejo en el que fijarse».Anabel Medina apunta también a Silvia Soler, su entrenadora desde hace un año, cuando la ilicitana decidió colgar la raqueta en pleno confinamiento, como otra de las claves para la explosión de Sorribes: «han congeniado genial. Es muy importante para un entrenador conocer muy bien a su jugadora».La también directora del torneo BBVA Open Ciudad de Valencia comentó el"Garbiñe lleva ya bastante tiempo trabajando muy muy bien, el año pasado ya lo demostró con esa final en Australia y con una regularidad de no bajar de cuartos de final. La pandemia frenó esa progresión, pero cuando ha vuelto a jugar torneos seguidos ese trabajo se está notando.por su físico se mueve sensacional, defiende todas las partes de la pista, y tiene una manera de atacar muy efectiva. En el momento que ha conseguido equilibrar todo eso y estar muy concentrada y fuerte, eso ha hecho que gane torneos, ySin duda, como dice Anabel Medina, ha sido un gran fin de semana para el tenis femenino español, y para las que son ahora sus dos primeras raquetas: