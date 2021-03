"El ranking ayuda para ir a los Juegos Olímpicos, pero poco más"

Sara Sorribes ya figura en el cuadro de honor del tenis valenciano en torneos individuales WTA junto a Anabel Medina y Tita Torró. Desde su mejor ranking, vislumbra un 2021 plagado de más sueños, como el debut olímpico y las Finales de Copa Federación. La de Vall d'Uixó, de 24 años, debuta este martes en Monterrey, un torneo que ya ganó en dobles (2018), ante la ucraniana Lesia Tsurenko. Antes, atendió a SUPER ya como flamante campeona de su primer torneo individual WTA en Guadalajara, también en México.

Pregunta: ¿Cómo sienta un primer título WTA, y en su primera final?

Respuesta: Sienta muy bien. Muy contenta, la verdad, de haberlo conseguido en la primera final, y ante una rival a la que ya gané aquí en Monterrey, donde estoy esta semana, pero no tenía nada que ver, al menos lo pensaba así, pues eran momentos muy diferentes. Hace años Bouchard estaba de bajón, venía de perder varios partidos, y el sábado llegaba en buen momento, había jugado varias finales y era muy distinto. Muy contenta de haber jugado bien ese partido.

Le había costado llegar a una final: dos semifinales, doce veces en cuartos. Pero en Guadalajara perdió un set y luego encadenó diez seguidos ganando hasta coronarse...

Sí, me ayudó. Jugar partidos en altura siempre es difícil y diferente para todas. Después del primer partido conseguí acabarlo jugando bien y cada día me sentía mejor, la verdad es que me sentí cómoda y muy feliz.

Diez títulos ITF, dos WTA de dobles, y ahora WTA individual. ¿Con cuál se queda?

Me quedo con este último, porque ha sido el de mayor alegría, y en el que mejor he conseguido jugar y gestionar. También porque ha sido el más importante.

En Monterrey tiene un comienzo a priori sencillo, ante jugadoras de la fase previa.

No, yo lo veo al revés porque vienes de la previa y ya llevas unos cuantos partidos y estás un poco más avanzado.

Del 71 al número 57 del mundo, cinco por encima de su anterior techo. ¿Qué importancia le da al ranking WTA?

Muy poquita, la verdad. Es una cosa que ni miro, nunca entro a mirar, pienso mucho en las cosas que tengo que mejorar , ir día a día y sumando buenos momentos en pista y coger nivel. El ranking al final no es consecuencia de ganar torneos, sino de las cosas que vas haciendo bien. En lo único para lo que ayuda es para la carrera olímpica y para ir de cabeza de serie en algunos torneos, pero poco más. Lo que más, en poder estar en los Juegos Olímpicos.

Entonces sí que le ayudará a ir a Tokio, como segunda raqueta española tras Muguruza...

Sí. Estoy totalmente ilusionada. Los Juegos es algo que me gustaría conseguir, en lo que me he fijado muchas veces y que me haría mucha ilusión.

Anabel Medina, plata en Pekín 2008 y la mejor tenista valenciana de la historia, la ve como su «clara sucesora» por carácter, valores, actitud, juego... ¿Qué le parece?

Lo agradezco un montón, pero la verdad es que todavía estoy muy lejos de todo lo que consiguió ella, una grandísima jugadora. Para mí un orgullo intentar seguir sus pasos y seguir consiguiendo cosas para el tenis valenciano.

¿Qué será lo próximo ahora que tiene un título WTA...?

Unos Juegos Olímpicos, ahora que están aquí cerquita. Ojalá poder conseguir ir a los Juegos de Tokio.

¿Y las Finales de la Copa Federación (Billie Jean King Cup), en el nuevo formato, en diciembre...?

Sí, me hace mucha ilusión. A mí me gusta mucho jugar por equipos, me siento muy cómoda, y esperemos que no se aplace más y que se pueda disputar este año.

El título ha llegado en plena pandemia, pero en enero logró su mejor ranking (62), que ha vuelto a batir (57). Está llevando bien esta situación...

La verdad que lo llevo muy bien, somos unos privilegiados de poder seguir haciendo lo que más nos gusta. Tal como está el mundo, que podamos seguir compitiendo y disputando partidos.

¿Se acostumbra una a los viajes, PCR, cuarentenas...?

Al final las cosas vienen como vienen, y como ya he dicho me siento muy privilegiada de poder jugar. Están pasando cosas en el mundo mucho peores, y hay gente que está mucho peor. Yo lo veo así. Soy afortunada. Lo estoy llevando bastante bien.

¿El confinamiento en 202 se le hizo duro? ¿Qué es lo que más le costó de esa época?

Estaba viviendo en Barcelona y acabando de entrenar ahí y pude volver a casa. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con mi familia y lo llevé bien. Justo antes de estar encerrada me había llevado una bici, tenía espacio para hacer físico, usaba una sábana para ir pegando golpes... Lo llevé bien y estaba feliz de estar en casa. Cambió hasta de entrenadora, con Silvia Soler, que colgó la raqueta justo en pleno confinamiento.

Cambió hasta de entrenadora, con Silvia Soler, que colgó la raqueta justo en pleno confinamiento. ¿Qué le aporta ella que antes no tenía?

Silvia me aporta mucho, es una grandísima entrenadora que tiene muchísimas ganas de aprender y mejorar. Estoy superfeliz de tenerla al lado, porque ya teníamos una gran amistad, y para mi todo el tiempo que pueda pasar con ella y aprender las dos, es muy positivo, la respeto muchísimo. También trabajo con Paco Fogués en València que me ayuda mucho y estoy feliz de que sea parte de mi equipo.

¿Cómo ve el futuro, quizá rozando el Top-15 como Anabel Medina?

Sí. Ojalá, ojalá. Pero voy mucho día a día, es la mejor manera de llevarlo. Si no, te frustras demasiado si no lo consigues. Hay que llevarlo con calma e intentando ser un poquito mejor cada día.

El tenis femenino ahora parece estar mucho más abierto y con menos dominadoras.

Sí, eso lo hace más atractivo para el espectador. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero para nosotras es un poco agobiante porque todos los perfiles son muy difíciles. Pero creo que es muy bueno y muy positivo que haya esta rivalidad y esta competitividad.



Silvia Soler, su entrenadora, sobre su primer título

La extenista ilicitana Silvia Soler Espinosa no estuvo en Guadalajara (México) pero no faltó el contacto diario con la que es su pupila desde que decidió colgar la raqueta en 2020 durante el confinamiento para ser entrenadora.

«Es nuestro primer éxito juntas, me emociono muchísimo al pensar en ello, y espero que sea el primero de muchos», indica la ilicitana, que acarició como jugadora esa sensación en dos finales.

«Es una alegría inmensa, ha sabido gestionar todas las situaciones desde el primer partido. Es una jugadora muy buena, se merece todo lo bueno que le pase. Tiene muchas ganas de aprender, mejorar, exigirse y llevarse siempre al límite, que hace que sea una maravilla trabajar con ella y que podamos seguir creciendo», dice Silvia de Sara Sorribes.