Sara Sorribes se retira por lesión ante Sara Errani

La marcha de la castellonense Sara Sorribes en el torneo de tenis de Parma (Italia) se vio truncada este miércoles con su retirada ante la italiana Sara Errani.



Tras casi tres horas de partido, con un igualado 4-6, 7-5 y 2-2 en el marcador, Sara Sorribes comunicó su abandono, por lo que Sara Errani, italiana afincada en València desde hace años, accedió a los cuartos de final.





Sara ? Sara



?? @SaraErrani advances to the Parma quarterfinals after Sorribes Tormo is forced to withdraw with a left thigh injury, 4-6, 7-5, 2-2 ret.#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/JwWoGVi3b1