Pablo Andújar: "No estoy acostumbrado a tanta presión mediática"

Pablo Andújar avanzó este jueves a las semifinales del torneo de Ginebra tras derrotar por 4-6, 6-4, 6-4 al invitado local Dominic Stricker. Una victoria que suma a la que logró ante Roger Federer y que ha hecho que el valenciano esté en boca de todos, a un paso de la final.

"Realmente es complicado", reconoció el español en declaraciones a la web de la ATP. "Yo no estoy acostumbrado a tanta presión mediática. Creo que me vino bien el día de descanso que tuve ayer. Afronto un partido completamente opuesto donde el otro jugador no tiene nada que perder y yo soy el favorito", señalaba

Para plantarse en las semifinales de Ginebra, Andújar tuvo que desmontar a un jugador lanzado hacia lo desconocido. A sus 19 años, siendo el número 419 del ranking, Stricker disputaba esta semana su primer cuadro final ATP Tour.

"Tenía que ponerme el mono de trabajo y saber que había que pasar un partido muy duro. Esto pasa por hacer un trabajo mental de centrarse en uno mismo. Intentar no estar pensando más allá de la red, sino enfocarte en ti mismo. En las cosas que tienes que hacer, en cómo tienes que jugar con el otro jugador. Y por la experiencia que uno tiene, saber cómo se puede sentir el rival", explica. "Como jugador experto, he pasado por los años de juventud, eres algo más inconsciente y eso te hace más peligroso muchas veces".

En un encuentro repleto de riesgo, Stricker llegó a disponer de dos pelotas de rotura con 6-4, 4-4, quedando a un paso de sacar para ganar el partido. Dando la razón al planteamiento de Andújar. "Hay que ser consciente de ello y superar esa barrera. Estoy muy contento con mi partido porque creo que mentalmente he estado ahí todo el rato. Al final eso es lo que me ha dado la victoria.

Andújar alcanza así su primera semifinal ATP Tour en casi dos años, desde el Swiss Open Gstaad 2019. El español pisa su 15ª semifinal de su carrera, todas ellas sobre tierra batida, y buscará el billete a su 10ª final individual en el circuito. Su próximo rival será el tercer cabeza de serie Casper Ruud, vencedor por 2-6, 6-1, 6-4 sobre el alemán Dominik Koepfer.

"Para mí es muy bonito volver a las rondas finales, pero es otra cosa de la que trato de evadirme. Ya viniendo a este torneo, que es precioso, se juega en un parque espectacular, en un club muy bonito, con un hotel precioso, en una ciudad como Ginebra que personalmente me encanta... Trato siempre de disfrutar todos los torneos del ATP Tour", reflexionó.

"No te puedes evadir al 100% de estar en unas semifinales, pero trato de jugar de la misma manera que jugué la primera ronda. De esa manera los nervios que pueda tener por llevar tiempo sin estar en rondas finales intentaré que no aparezcan".