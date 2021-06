Taberner y Zapata se meten en el cuadro final de Roland Garros

El tenis valenciano, con Carlos Taberner y Bernabé Zapata rugió con fuerza este jueves en Roland Garros, colocando a dos de sus figuras emergentes en el cuadro final del torneo. En la última ronda de fase previa, ese partido que vale un billete para formar parte del cuadro principal del Grand Slam, los tenistas valencianos dieron un buen paso al frente. Además, este viernes 28 podría unirse también el alicantino Mario Vilella que está a sólo un partido de seguir los pasos de Zapata y Taberner.

Carlos Taberner abrió la jornada en París superando por un contundente 6-1, 6-0 al brasileño Joao Menezes para sellar su clasificación al cuadro final en París. El valenciano apenas empleó 64 minutos para resolver el encuentro sobre el sudamericano.

Taberner ha firmado una de las actuaciones más imponente en la fase previa de París. El cabeza de serie No. 22 ha alcanzado la fase final sin entregar una sola manga, cediendo menos de tres juegos en todos los parciales del cuadro de clasificación.

Semanas después de firmar su primera victoria en el cuadro principal de un ATP Masters 1000, viviendo un momento especial en la arcilla del Mutua Madrid Open, Carlos vuelve a reivindicar su juego en la superficie.

Taberner disputará por segunda vez en su carrera el cuadro final de un Grand Slam. El levantino ya escaló hasta el main draw en París en la temporada 2018, donde compitió en un partido cerrado a cuatro mangas ante el griego Stefanos Tsitsipas.



Bernabé Zapata firmó uno de los momentos más especiales de la jornada. A sus 24 años, el valenciano se impulsó por primera vez hasta el cuadro principal de un Grand Slam, superando por 6-4, 6-0 al australiano Marc Polmans en la tierra batida de París.

"La verdad es que estaba bastante nervioso", reconoce el español. "Gracias al resultado y a la dinámica del segundo set he podido jugar el ultimo juego con bastante tranquilidad. Eran emociones nuevas para mí pero he intentado gestionarla lo mejor posible e ir punto a punto en los momentos de más tensión".

El español había disputado previamente el cuadro de clasificación en el Abierto de Australia, Wimbledon y US Open sin conseguir una victoria. En la arcilla francesa, sin embargo, ha encontrado la fuerza para escalar hasta la fase final del torneo.

"Es muy buena experiencia estar en mi primer cuadro final aquí en París. Tenía la espina guardada ya que el año pasado no me dejaron jugar, y eso ha sido un extra de motivación para mí durante esta semana".

En uno de sus mejores momentos deportivos, Zapata conquistó días atrás el segundo título ATP Challenger Tour de su carrera en Heilbronn (Alemania) y ha conseguido extender su inercia en París. Un reconocimiento al trabajo ordenado de los últimos meses en el circuito.

"La recompensa es la motivación para seguir trabajando de esta manera, seguir haciendo las cosas bien, sumar experiencias e ir mejorando en el aspecto mental y tenístico. Es buena recompensa estar aquí pero no hay que olvidar que este torneo para mí es como cualquier otro y las próximas semanas estaremos en otros torneos y habra que competir igual o mejor".

El tenis español tratará de redondear una participación extraordinaria en la fase previa de Roland Garros. Este viernes será el turno para el #NextGenATP Carlos Alcaraz y el ilicitano Mario Vilella, que tratarán de conseguir por primera vez el billete al cuadro final en la tierra batida París.

Con la clasificación de Zapata y Taberner, ya son cinco los valencianos confirmados en el cuadro final de 128 tenistas de Roland Garros, en el que también estarán Roberto Bautista, Pablo Andújar y Pedro Martínez Portero.