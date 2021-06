Nadal sucumbe ante Djokovic en un duelo legendario

El español Rafael Nadal cayó en semifinales de Roland Garros por 3-6, 6-3, 7-6(4) y 6-2, en cuatro horas y 11 minutos, frente al serbio Novak Djokovic, que jugará la final contra el griego Stefanos Tsitsipas.



Es la tercera derrota que sufre Nadal en París en 108 duelos, la segunda a manos del serbio, número 1 del mundo, el único que ha logrado derrotarle en la arcilla francesa junto al sueco Robin Soderling.





