Pablo Andújar será uno de los tres tenistas que defenderán a España en los Juegos Olímpicos de Tokio, junto a Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. El seleccionador nacional, Sergi Bruguera, ha decidido contar con él tras su gran temporada y ante las renuncias de Rafa Nadal y Roberto Bautista, por lo que tendrá la oportunidad de cumplir uno de los últimos sueños que le quedaban en el tenis.

El valenciano, a sus 35 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva en un año en el que ha logrado sonadas victorias ante Roger Federer en Ginebra o Dominic Thiem en Roland Garros, donde el austríaco había sido dos veces finalista.

Su presencia en Tokio le obliga ahora a modificar ligeramente su calendario, pero antes de la cita olímpica, tiene previsto participar aún en Wimbledon y en Hamburgo.

Tras conocer la noticia y en declaraciones a Superdeporte, Andújar admitió estar emocionado ante la oportunidad que se le ha presentado. "Esto me llega en un momento en el que cada vez me queda menos en el tenis, los JJOO siempre son una gran ilusión y es el sueño de cualquier tenista". Por ello, lejos de considerarlo un problema por el calendario, sabe que es una oportunidad que no puede dejar escapar. "Trastoca un poco los planes porque suponen dos semanas y una tercera por el cambio horario, pero es una oportunidad única en la vida y no tuve dudas. A París 2024 no creo que llegue, así que era ahora o nunca".

El número 70 del ranking ATP sabía que tenía opciones si algunos de los que están por encima en el ranking renunciaba, como así fue. "Sergi me llamó y me dijo que Rafa y Feli tenían dudas y que si alguno renunciaba entraría. Le dije que mi predisposición era máxima, voy con mucha ilusión y era una gran oportunidad. Está claro que serán unos JJOO distintos porque el circuito ATP sigue y no dan puntos y sabía que eso me podía dar alguna oportunidad, pero de ahí a verme ya en la lista iba un mundo".

Tras haber pasado un calvario con las lesiones, Andújar saborea cada vez más los torneos en los que participa y se autoimpone no presionarse por resultados ni ranking, sino buscar solo disfrutar del tenis. "No pierdo ambición y quiero hacerlo bien en los JJOO, pero sobre todo quiero disfrutar de la experiencia. Este año he logrado dos victorias que recordaré toda la vida (ante Federer y Thiem) y ahora podré recordar siempre haber representado a España en unos JJOO, es un orgullo".

Sin Nadal, sabe que "el gran favorito es Djokovic, pero históricamente en los Juegos hay resultados sorprendentes y espero hacerlo bien. Debe de ser parecido a la Davis, pero allí estás con un equipo y aquí juegas individual, aunque con un país también pendiente de cada uno. Será un sueño"