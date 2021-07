El tenis español se ha quedado sin representantes en los cuartos de final de Wimbledon. Ni Roberto Bautista Agut ni Paula Badosa pudieron ganar sus enfrentamientos de cuarta ronda en el clásico ‘Maniac Monday’, que vivió ayer su última edición. A partir del año próximo el domingo a mitad de torneo no será de descanso y se aprovechará, como en los otros tres Grand Slams, para disputar la primera parte de la ronda de octavos en ambos cuadros. Por esta razón este lunes 5 de julio el público presente en las pistas del All England Club disfrutó con nostalgia de un día en el que, tradicionalmente, se han venido jugado de forma ininterrumpida todos los partidos de octavos de final. Fue la última vez.

Mientras Robert Bautista cayó a manos del joven Denis Shapovalov en tres sets, Paula Badosa también hincó rápidamente la rodilla frente a la checa Karolina Muchova, muy superior en todo momento. Bautista sucumbió en poco más de dos horas. Badosa, en hora y media, tiempo en el que su rival se hizo con los dos sets necesarios para pasar de ronda. Eso sí, la catalana ofreció batalla en el primer parcial, donde perdió en el ‘tie-break’ 6-8. Fue un set que Badosa tenía en la mano con 5-3 y servicio, pero en el que la jugadora centroeuropea no se rindió. Muchova remontó y la española no superó el golpe anímico en el segundo set (6-4).

Esta es la mejor participación de Badosa en Wimbledon. Bautista, al contrario, se quedó a dos rondas de su récord personal: la semifinal de 2019 con Novak Djokovic. El castellonense no se encuentra en buen momento físico y lo pagó con un enérgico Shapovalov que dominó en todo momento, pese al ímpetu de Rober (6-1, 6-3 y 7-5). «La semana pasada fue muy exigente para mí y no he llegado con la frescura que me hubiese gustado al partido, pero así es un Grand Slam».

Estos son los resultados de los octavos de final:

CUADRO MASCULINO

Berretini (Italia, 9º ATP) vs. Ivashka (Bielorrusia, 79º) 6-4, 6-3, 6-1

Khachanov (Rusia, 29º) vs. Korda (Estados Unidos, 50º) 3-6, 6-1, 6-3, 5-7 y 10-8

Fucsovics (Hungría, 48º) vs. Rublev (Rusia, 7º) 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 y 6-3

Shapovalov (Canada, 12º) vs. Bautista Agut (España, 10º) 6-1, 6-3 y 7-5

Djokovic (Serbia, 1º) vs. Garín (Chile, 20º) 6-2, 6-4 y 6-2

Auger-Aliassime (Canada, 19º) vs. Zverev (Alemania, 6º) En juego

Hurkacz (Polonia, 18º) vs. Medvedev (Rusia, 2º) En juego

Federer (Suiza, 8º) vs. Sonego (Italia, 27º) En juego

CUADRO FEMENINO

Rybakina (Kazajistán, 20º WTA) vs. Sabalenka (Bielorrusia, 4º) 3-6, 6-4 y 3-6

Swiatek (Polonia, 9º) vs. Jabeur (Túnez, 24º) 7-5, 1-6 y 1-6

Barty (Australia, 1º) vs. Krejcikova (Chequia, 17º) 7-5 y 6-3

Keys (Estados Unidos, 27º) vs. Golubic (Suiza, 66º) 6-7 (3-6) y 3-6

Pliskova (Chequia, 13º) vs. Samsonova (Chequia, 65º) 6-2 y 6-3

Badosa (España, 33º) vs. Muchova (Chequia, 22º) 6-7 (6-8) y 4-6

Gauff (Estados Unidos, 23º) vs. Kerber (Alemania, 28º) 4-6 y 4-6

Raducanu (Reino Unido, 338º) vs. Tomljanovic (Australia, 75º) Por jugarse