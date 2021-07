Las comparaciones con Rafa Nadal son inevitables y aunque aseguran que Carlos Alcaraz tiene la cabeza muy bien amueblada y los pies en el suelo, lo cierto es que en Umag ha confirmado definitivamente que está llamado a ser una de las grandes estrellas del tenis mundial a corto y medio plazo, tras lograr su primer título de la ATP con 18 años y 81 días, solo ocho más de los que tenía el manacorense cuando ganó su primer título en Sopot en 2004.

El murciano, entrenado y formado por Juan Carlos Ferrero en la Academia Equelite de Villena, sigue dando pasos de gigante en el circuito, hasta el punto de que ha ascendido 19 posiciones en el ranking para llegar a ser ya el número 55 del mundo.

Ferrero vio en él a un diamante en bruto por pulir y apostó por ayudarle en su carrera antes que seguir trabajando con otros tenistas consolidados en el circuito, después de entrenar unos meses junto al germano Alexander Zverev. Y el tiempo y el trabajo de ambos le está dando la razón. Incluso se inscribió para formar pareja de dobles con él en el mismo torneo de Umag, aunque finalmente no pudo al estar retirado y por tanto no estar dado de alta en el programa de antidopaje.

Tras ganar su primer título en la ATP, Alcaraz no se olvidó de su entrenador en las celebraciones. "Muchas gracias a todos. A Juan Carlos... esto no hubiera sido posible sin ti... A mi familia, a la gente de mi ciudad y a los aficionados. Esta semana no la olvidaré jamás. Gracias a todos los que me han apoyado desde mi localidad de nacimiento. Este torneo es vuestro tras correr primero hacia uno de los fondos de la cancha donde estaba su equipo. Allí se fundió en un largo abrazo con Juan Carlos Ferrero, que como jugador ganó este torneo en el 2010.

Alcarz estuvo acompañado también en Umag por el fisioterapeuta Juanjo Moreno y su agente Albert Molina, que ya trabajó con David Ferrer. Sin tiempo para más celebraciones y tras ser felicitado por el propio Rafa Nadal a través de las redes sociales, esta semana disputa Open 250 de Kitzbühel, donde debutará contra el checo Jiri Vesely en un torneo en el que este lunes ya ganaron en primera ronda los valencianos Pedro Martínez Portero y Carlos Taberner.