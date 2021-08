El campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, protagonizó este sábado una sorprendente remontada contra el griego Stefanos Tsitsipas, segundo favorito, en la semifinal del ATP Masters 1000 de Cincinnati, al que venció por 6-4, 3-6 y 7-6 (4) para alcanzar la gran final.

El rival en la lucha por el título de campeón será el ruso Andrey Rublev, cuarto favorito, que venció de manera sorpresiva por 2-6, 6-3 y 6-3 a su compatriota Daniil Medvedev, primer cabeza de serie.

El duelo entre Zverev y Rublev será la quinta con ventaja de 4-0 para el tenista alemán, quinto del mundo, y 24 años de edad.

La victoria ante Tsitsipas fue la décima consecutiva que ha conseguido Zverev, que se comenzó a sentir mal en el tercer set, pero pudo recuperarse y remontar un parcial adverso de 1-4 ante de ganarlo en el desempate de forma dominante.

En una actuación de montaña rusa, el campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 jugó un tenis excepcional en el primer set, bajó su nivel significativamente en el segundo set antes de encontrar su acto final valiente.

Después de haber sido abandonado por su servicio a lo largo de la mitad del partido, Zverev colocó tres aces para tomar una ventaja de 6-5 en el set decisivo y luego ordenó el tie-break con cinco de cinco en los primeros servicios, sellando la victoria con la rotura decisiva.

"Después del primer descanso para llegar a 2-4 pensé que tenía una oportunidad y sentí que no estaba sacando bombas y que estaba en los rallies", explicó Zverev en la cancha después de la victoria. "Un poco de la mentalidad que tenía contra el serbio Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos".

Una vez más el joven tenista alemán también fue el más inteligente en la pista a la hora de controlar las emociones en el duelo.

"Es una gran rivalidad, hay mucho fuego y emoción allí", destacó Zverev más tarde en Tennis Channel. "Y antes del US Open no queríamos darnos nada, que es lo que demostró el partido. Fue una gran batalla y los últimos partidos que hemos jugado han sido así ".

Poco separó a los jugadores en los primeros procedimientos hasta que Zverev produjo un pase de revés en la línea como parte de una carrera de cuatro puntos contra el servicio del griego para reclamar el único quiebre del set.

Al llegar a Cincinnati, Tsitsipas en 2021 había ganado el 96 por ciento de los juegos cuando sacaba con 40/15, pero esta vez no pudo mantener esa línea ganadora.

Zverev dictó temprano, manteniendo al tenista griego atrapado muy por detrás de la línea de fondo con su servicio dominante y fuertes golpes de fondo, lo que dificultó al jugador de 23 años competir en sus términos y cambiar la narrativa del partido.

Molesto porque Tsitsipas se tomó un descanso de ocho minutos para ir al baño después del primer set, Zverev canalizó su frustración en un descanso del servicio en el primer juego para tomar un mayor control del partido.

Pero cuando el porcentaje de primer servicio de Zverev cayó a poco más del 50 por ciento en el set y ofreció una serie de errores de derecha, Tsitsipas encontró un camino hacia adelante y entró en la cancha para aplicar presión mientras reclamaba descansos consecutivos para avanzar 5-2. En un momento, ganó 16 de 22 puntos.

En una reversión completa de cómo comenzó el partido, Tsitsipas dictó el juego e hizo que Zverev huyera en el partido decisivo, reclamando dos quiebres.

Pero Zverev ganó un rally agotador con un impresionante revés ganador para recuperar su primer "break" por 2-4, antes de desaparecer por el túnel con su toalla.

Tsitsipas sirvió para el partido con 5-4, pero no pudo cerrar el partido ya que Zverev mostró una gran resistencia a pesar de luchar contra lo que parecía ser un malestar estomacal.

"No me sentí bien", admitió Zverev. "A la mitad del segundo set sentí poca energía y mi estómago no estaba bien. Le rompí en 4-2 en el tercero y salí de la cancha e hice lo mío. Empecé a sentirme mejor, salió el médico y me dio un poco de medicina y mi estómago empezó a calmarse un poco. La energía volvió, pero creo que también fue adrenalina".

Zverev no había ganado un partido en el torneo en seis apariciones anteriores y ahora está a las puertas del título.

Tsitsipas, quien también alcanzó las semifinales la semana pasada en Toronto, ahora se dirige al Abierto de Estados Unidos con 48 victorias en la temporada, líder del Tour.

El tenista griego es segundo en la FedEx ATP Race To Turin y está en una fuerte contienda por clasificarse para las Nitto ATP Finals, pero se quedó si la final que deseaba.