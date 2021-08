El excelente momento deportivo de Alexander Zverev, oro olímpico en Tokyo 2020 y campeón del Masters 1000 de Cincinnati, contrasta con nuevas complicaciones en su vida personal tras otra acusación por parte de su expareja sentimental, la rusa Olga Sharypova. La extenista ya denunció al alemán en 2019 y ahora ha vuelto a hacerlo en una entrevista en 'Slate'. Sharypova releva unos supuestos hechos ocurridos durante el Masters 1000 de Shangai en octubre de 2019, meses antes de la explosión de la pandemia de coronavirus. "Estaba con mi amiga en una sala de belleza cuando empecé a recibir mensajes de Sascha en el móvil. Estaba indignado porque no estuviera en el hotel esperándole y me regañaba enfadado porque había dejado una caja con frutas que nos había regalado nuestra amiga, en su camilla de masajes. "¿Por qué has dejado esto aquí? Necesito que la habitación esté limpia, no entiendo qué haces en un salón de belleza en vez de estar aquí. ¿No me quieres?", contaba la joven.

"Cuando llegué al hotel, Sascha me recibió serio y me dijo que había estado esperándome y que ahora sería yo quien le esperaría a él. Se fue y me dejó sola en la habitación, después de decirme cosas muy feas. Me hundí, no sabía qué hacer y volví a inyectarme insulina, no quería seguir luchando. Cuando vuelve, mide mi nivel de azúcar, me da algo de glucosa y me grita indignado que cómo puedo hacerle eso y que si me doy cuenta de los problemas que le ocasiono si muero en su habitación. Me decía que él era la víctima y que no le dejaba concentrarse, pero cuando le propuse cortar la relación e irme, me lo imposibilitó", prosiguió Sharypova, que explicó que el tenista se puso violento y la agarró del cuello y empujó contra la pared mientras le gritaba enfurecido. "Espero que te mueras, pero no lo harás en mi habitación. Inyéctate insulina si quieres en la calle, pero yo no quiero problemas", le dijo Zverev, según Sharypova, que, conforme a su versión, también fue despreciada por el padre del tenista. "Eres basura, no te necesitamos".

Unos meses antes, Sharypova contó en la prensa que Zverev la agredía habitualmente mientras duró la relación: "La primera vez que me pegó fue en Mónaco. Habíamos discutido, estábamos en el pasillo. Me cogió de la cabeza y me golpeó contra la pared. Me desplomé del golpe, me quedé sin conocimiento, y se asustó tanto que se inventó una historia en la que me decía que yo le había agredido y que él no había hecho nada. Habíamos discutido muy fuerte unos meses antes en Maldivas, durante un viaje con amigos suyos en los que me sentí humillada por cómo se comportó. La violencia que más duele a veces no es la física, sino la emocional, y siempre que llegó a pegarme antes había pasado un calvario a nivel psicológico por su culpa", comentó en su día, visiblemente afectada.