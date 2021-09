Nervioso en varios momentos del encuentro, Stefanos Tsitsipas, subcampeón del pasado Roland Garros, admitió tras su derrota ante Carlos Alcaraz el talento del joven de 18. El griego se rindió ante el partidazo del tenista entrenado por Juan Carlos Ferrero. "Puede ser un aspirante a ganar Grand Slams, tiene el juego para ello".

"Empezó realmente fuerte. La velocidad de la pelota era increíble. Nunca he visto a alguien golpear la pelota tan fuerte», destacó el número 3 del mundo. Tsitsipas no daba crédito a la derrota: «Se suponía que era mi partido. Hoy fue un partido que no debería haber perdido».

Carlos Alcaraz se impuso en más de cuatro horas, por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5), al número tres del mundo.