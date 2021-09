El joven talento del tenis español, Carlos Alcaraz, que este martes se tuvo que retirar en el segundo set del partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos que disputaba frente al canadiense Feliz Auger-Aliassime y perdía por 3-6 y 1-3, dijo que se iba "muy contento" por lo conseguido, pero "no cambiado".

Alcaraz reiteró que la experiencia vivida ha sido única, especialmente por lo que logró en el apartado deportivo y por todo el apoyo que recibió de los aficionados locales.

"Me he sentido muy arropado durante toda la semana por el público, yo creo que ha sido un factor fundamental en mi, que sin ello no podría haber llegado tan lejos", confesó Alcaraz, que jugaba sus primer Abierto. "Desde el primer partido todo fue apoyo y eso es una experiencia única".

Pero para nada se iba de Flushing Meadows como un jugador diferente o que vaya a cambiar su trayectoria profesional en cuanto a los enfoques y objetivos que tiene establecidos junto al grupo de trabajo.

"Puede decir que me voy muy contento, pero no cambiado", reiteró Alcaraz. "Lo he dicho ya muchas veces, la experiencia vivida en este torneo me ha hecho madurar mucho. He adquirido mucha experiencia de de cara a los siguientes torneos, pero yo creo que voy a seguir siendo el mismo chico, el mismo jugador".

Alcaraz dijo que para nada le interesaba el mundo de los halagos externos, que su foco era el trabajo cotidiano con su equipo, hacerlo cada vez mejor y aprender, que es otras de las cosas que se lleva del Abierto.

"La verdad es bueno que te digan cosas positivas porque vas por el camino acertado, estás haciendo las cosas bien, pero más allá de ese reconocimiento, no le doy más importancia", explicó Alcaraz al reiterar que todo era un aprendizaje.

🚨😢 Carlos Alcaraz se retira del #USOpen



▶ El murciano estaba muy mermado físicamente y dice adiós a su duelo ante Auger-Aliassime pic.twitter.com/Y542G2vRrM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 8 de septiembre de 2021

Pero sobre todo tiene muy claro que el meterse el mismo más presión no va con su filosofía de como debe hacer las cosas y dentro del campo.

"Intento no meterme presión a mi mismo en el sentido de pensar que todos los medios están esperando en mi que haga todo lo que han hecho esas 'bestias' -en referencia a las grandes figuras- de todo lo que han conseguido, sino que cada uno tiene su camino y seguirlo, prestando atención a tu equipo, a aprender de todo e intentar no darle mucha atención al mundo exterior".

En este sentido, Alcaraz dijo que la lección aprendida durante el torneo fue sobre todo como encaró las situaciones complicadas y difíciles que se le presentaron ante rivales desconocidos y de gran clase.

"La mayor lección que me llevo de aquí es como he afrontado los momentos nuevos, jugar en el arthur Ashe Stadium por primera vez contra el número tres del mundo -el griego Stefanos Tsitsipas-, creo que con la valentía que lo afronté esa es la mayor lección que me llevo", subrayó Alcaraz. "No conocía a jugadores muy buenos, que me crearon nuevas situaciones y a todas las respondí con valentía, además de la manera como he sabio manejar a los medios".

El problema mayor vivido fueron los largos partidos disputados de manera consecutiva fueron los que le pasaron factura en el duelo frente a Auger-Aliassime con el que se enfrentaba por primera vez.

"Al haber jugado partidos muy largos muy duros siempre van a apareciendo molestias, pero con las que puedes convivir y competir", explicó Alcaraz sobre la lesión sufrida. "Bueno como he dicho el principal problema el que me ha hecho tener que llegar al punto de retirarme ha sido el abductor derecho".

En cuanto al próximo calendario, Alcaraz dijo que primero descansaría, lógicamente sería examinado por los doctores, y el función de lo que determinen en cuanto a la lesión establecerá el futuro calendario.