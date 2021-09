La violencia con la que Daniil Medvedev sacó y restó en la final del US Open rompió con la mayoría de los pronósticos que aventuraban que Novak Djokovic cerraría el curso 2021 como el rey de reyes, como el hombre con más títulos Grand Slam en su palmarés por delante de Rafa Nadal y Roger Federer.

Sin embargo, la victoria incontestable del ruso de 25 años, gracias a un triple 6-4 en solo dos horas y cuarto, ha aplazado la lucha definitiva entre los tres titanes del tenis para el próximo año, mientras madura una nueva generación liderada por el moscovita de la que también forman parte su compatriota Andrei Rublev el italiano Matteo Berrettini y, sobre todo, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev.

Daniil Medvedev se ha coronado en su tercer intento en una final de Grand Slam. Como él mismo recordó, la experiencia de las derrotas con Nadal, en el US Open de 2019, y con Djokovic, a principios de 2021 en el Australian Open, le ha servido para alzar su primer grande.

«Sabía que la presión era para él, no para mí, así que en ningún momento me preocupó el marcador, solo forzarlo al máximo con mi tenis. No se me fue nunca de la cabeza el plan que había trazado con mi equipo», dijo Medvedev tras vencer en Nueva York, una hazaña por la que se ha embolsado 2,5 millones de dólares.

La presión de estar a un paso de la gloria, unida al cansancio de la intensa semifinal ante Zverev, pudieron con Djokovic. El apoyo incondicional del público en la Arthur Ashe no bastó para detener a la máquina rusa que había enfrente. Ni siquiera después de que los abucheos de la grada influyeran en la primera vez que Medvedev perdió su servicio. Por entonces, las opciones del serbio, con dos sets y otro ‘break’ en contra, pendían ya de un hilo. Igual que la de batir anoche los récords que lo envuelven desde que en julio empató a 20 Grand Slams con Federer y Nadal. El número 21 y la colección de los cuatro grandes en un mismo año igualando las gestas de Rod Laver en 1962 y 1969, y Steffi Graff, que además ganó el oro olímpico, en 1988.

Poco antes, tras llorar desconsolado en la silla, tapándose el rostro con la toalla, ‘Nole’ había empezado a asumir que su batalla por el trono del tenis proseguiría en el Australian Open. Una cita en la que el de Belgrado ha alcanzado nueve títulos en nueve finales.

La victoria de Medvedev en Nueva York, sin embargo, alimenta las esperanzas de los otros dos integrantes del ‘Big Three’. Federer, con 40 años y tres operaciones de rodilla desde 2020, y Nadal, que ha iniciado un tratamiento en el escafoides del pie izquierdo, trabajan con la meta en sus mentes de estar listos en Melbourne el 17 de enero de 2022. El próximo año tiene un lugar reservado en la historia del tenis.

Desde 2018 Djokovic encadena ocho títulos de los cuatro grandes, Nadal cuatro y Federer uno. El futuro está en la raqueta y en el estado físico de los 'tres reyes'.