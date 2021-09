Emmanuel Aghassin, padre del mítico exjugador de tenis André Agassi, falleció el viernes 24 de septiembre en Las Vegas, aunque la noticia se ha conocido en las últimas horas. A los 90 años ha muerto el hombre que vivió obsesionado con crear un gran campeón y convirtió el tenis en una rutina diaria para su hijo desde que tenía solo tres años. El padre al que el tenista definió como "violento por naturaleza" fue también responsable de que Agassi siga siendo, hoy en día, uno de los cinco magníficos del mundo de la raqueta con todos los Grand Slams en su haber. Un éxito solo al alcance de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Rod Laver y el estadounidense de origen asirio y armenio.

Con sangre asiria y armenia, Emmanuel fue boxeador, hasta llegó a competir en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. En 1952 se mudó a Chicago dejando atrás una vida de calamidades y sufrimiento. En Estados Unidos se cambió el nombre pasando a ser Mike Agassi, conoció a la madre de sus hijos, Elizabeth, y se desarrolló su vida profesional en el hotel Tropicana de Las Vegas, la ciudad de que su hijo André terminaría siendo embajador en el mundo del tenis.

A Mike siempre le quedó la frustración de no haber alcanzado la cima en su deporte, el boxeo, e intentó calmarla con todos y cada uno de sus hijos, aunque a la postre André pudo coronarse como deportista de altos vuelos. Desde que era un crío quiso hacer con él un clon de su ídolo, Björn Borg, y le construyó una máquina que cada día estaría delante del joven Agassi devolviendo una bola tras otra. Le llamó el 'Dragón', tal y como cuenta Agassi en el libro.

En una entrevista en 2015 para el diario italiano 'La Reppublica', según relata Carlos Navarro en 'Puntodebreak', Mike respondió con crudeza a la aseveración valiente del periodista: "Sacrificaste a cuatro de tus hijos por el deporte". "Yo te diría que sacrifiqué a tres. A André no te diría que lo sacrifiqué porque ahora es un campeón. Tenía siete años cuando predije que se convertiría en el número uno del mundo", replicó sin parpadear.

Entre las anécdotas que cuenta Navarro sobresale la llamada de Agassi a su padre después de ganar la edición de Wimbledon en 1992. Era su primer Grand Slam y el de Las Vegas marcó entusiasmado el número de su progenitor. Al otro lado, sin embargo, se encontró con un exceso de frialdad. "¿Cómo perdiste el cuarto set? Ya estaba ganado", le dijo. En la final de Londres Agassi se impuso en cinco sets al croata Goran Ivanisevic, que únicamente pudo vencer en el primer y cuarto set (6-7 (10), 6-, 6-3, 1-6 y 6-4).

Cuatro años después de la final sobre la hierba sagrada del All England Lawn Tennis and Croquet Club, André Agassi le dio a su padre otra de aquellas alegrías que prefería no exteriorizar como si de un boxeador, en una eterna pelea con la vida, se tratara: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atalanta (Estados Unidos).

En el palmarés de Agassi se reúnen cuatro Australian Open, dos US Open, un Wimbledon y un Roland Garros. Una hazaña fruto, quiera o no el protagonista, del tirano que durante años fue también su entrenador. Quizá, por ello el extenista aprendió a vivir aceptando la personalidad de su padre, sabiendo que Mike lo amaba. A su manera.