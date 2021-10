Garbiñe Muguruza, española nacida en Caracas (Venezuela), ganó la final del Clásico de Otoño de Chicago al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-0 a la tunecina Ons Jabeur. "Es una gran rival, y este triunfo me ha dejado muy feliz", valoró la tenista de 27 años.

"Le di la vuelta a un partido muy complicado porque Ons es una jugadora muy talentosa, lo comprobé en Wimbledon donde se me escapó el partido para que para mí era la final", valoró Muguruza, que llegó al torneo de Chicago como la segunda favorita. "Su comienzo de partido fue muy bueno y por eso ganó el primer set".

Muguruza admitió que en el segundo aunque lo comenzó cediendo el saque vio que tenía opciones para mejorar y poco a poco se fue metiendo en el partido. "Mi nivel del primer set no me dio opción a ganarlo, pero en el segundo comencé estar más sólida y todo cambió a mi favor", destacó Muguruza, que consiguió su segundo título individual de la temporada noveno como profesional. "Aproveché mis oportunidades y eso me dio la confianza y fortaleza para cambiar la historia del partido con un tercer set en la inercia positiva siempre estuvo de mi lado".

Muguruza, que ascendió al sexto puesto en la clasificación mundial para estar en las Finales de la WTA, en Guadalajara (México), tras ganar 570 puntos con su triunfo en Chicago, reconoció que el triunfo conseguido la colocaba en la mejor posición posible de completar una buena temporada. "Sin duda que el conseguir este triunfo es muy importante porque no es nada fácil lograr un título en el circuito, lo he podido comprobar a través de mis años como profesional", subrayó Muguruza, que a la vez definió lo vivido en Chicago como una "semana rara".

"La verdad que ha sido una semana rara -dos rivales no se presentaron por lesión y enfermedad-, pero el haber ganado otra final y lo que ello supone con los nervios siempre es muy positivo", señaló la exnúmero uno del mundo. "Haber disputado cuatro finales y ganar dos es para sentirte contenta".

Además, Muguruza, que ganó un premio en metálico de 68 570 dólares, reiteró que no solo es quedarse con la victoria sino que también significa que su tenis se había impuesto ante una gran rival. "Eso es lo que te da confianza de cara al futuro, que lo que hice en la pista fue lo positivo", destacó Muguruza, que tiene ya en su haber nueve títulos individuales, incluidos dos de Grand Slam. "Creo que he recuperado mi buena forma de juego, algo que pienso comenzó ya en las Juegos, aunque al final no pude conseguir la medalla".

Muguruza definió como positiva su presencia en Estados Unidos con los torneos que ha disputado, incluido el Abierto, y el título conseguido en Chicago, de alguna manera, era una buena culminación antes de dirigirse a Indian Wells, torneo WTA 1000.

"Lo importante no es solo que hagas un buen tenis sino que al final todas las cosas te salgan bien en la pista, que es lo más difícil y creo que en esta ocasión, aquí, sí que lo he podido lograr y es una alegría muy grande para afrontar lo que quede de temporada", agregó Muguruza, que dejó su marca en 2-1 en los duelos frente a Jabeur.