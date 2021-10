Día intenso en la Academia JCFerrero Equelite, donde se han disputado los cuartos de final del Alicante Challenger. El torneo de tenis profesional más importante de la Comunidad Valenciana vivió en la jornada pasada la derrota de todos los españoles que seguían en liza en el cuadro individual.

Los principales favoritos del torneo y campeones de Copa Davis (entre otros muchos logros), Feliciano López y Fernando Verdasco, se vieron superados por los franceses Hugo Grenier y Constant Lestienne respectivamente. Ambos siguieron demostrando su gran momento de forma y se clasificaron para las semifinales del torneo. Cada uno por un lado del cuadro, los galos sueñan con una final entre ambos.

Eso sí, no lo van a tener nada fácil. Los otros dos vencedores de este viernes han sido favoritos al título desde el principio. Joao Sousa se impuso en un duelo fratricida a su compatriota Frederico Ferreira en un ajustado 3/6 6/3 6/4. No tuvo que sufrir tanto Oscar Otte. El alemán alcanza las semifinales del torneo sin ceder ni un solo set y mostrando el gran nivel de tenis que le llevo hace un mes a los octavos del US Open.

El sábado 16 se jugarán los partidos de semifinales y la final de Dobles en la que el canario David Vega ha logrado alcanzar la final junto al ucraniano Molchanov. La dupla luchará mañana por el título ante los cabezas deserie número dos del torneo Arneodo y Reid.

El torneo patrocinado por Postres Reina, Head, Mapfre y Orange, podrá seguirse en directo a través de Eurosport. Las semifinales se jugarán a las 11.00 (Joao Sousa vs. Constant Lestienne) y no antes 13.00 (Hugo Grenier vs. Oscar Otte). Al finalizar se podrá vivir en vivo (y en ATP Challenger TV) la final de dobles en la que David Vega, quien también entreno en la Academia, intentará que el título se quedé en casa.