El castellonense Roberto Bautista (1988) afronta del 25 de noviembre al 5 de diciembre una nueva edición de las Finales de la Copa Davis en Madrid, con el objetivo de defender el título alcanzado en 2019 antes de la suspensión el pasado año por la pandemia.

Tendrá ganas...

Muchas, sí, muchas ganas.

¿No contar con Rafa Nadal es un handicap importante?

La verdad es que la ausencia de Rafa se nota, es nuestro número uno y nuestro mejor jugador, y se va a notar que no esté. Pero hemos hecho un buen equipo, y jugamos en casa con el público empujando muchísimo.

En su lugar llega Carlos Alcaraz, campeón de las Finales Next Gen de Milán con 18 años. ¿Le ha sorprendido esta precocidad o se veía venir, y más con Ferrero al lado?

Se veía venir que iba a tener una grandísima proyección. Es un gran jugador y nos va a dar muchas alegrías de aquí en adelante. Está con mucha confianza y al equipo le va a venir bien. Está preparado para jugar en cualquier momento.

¿Cómo llega Roberto Bautista a esta nueva Copa Davis?

Yo estoy bien. Después de París he podido descansar y entrenar y llego con muchas ganas. Me he preparado para afrontar otro año de Copa Davis con mucha ilusión, mucha motivación, y con ganas de hacerlo bien.

Esta vez será en el Madrid Arena y el Palacio de Cristal de la Casa de Campo. ¿No se le hace raro no jugar en la Caja Mágica?

Hace tiempo jugué en la Casa de Campo, recuerdo que había mucho ambiente, una pista muy grande, y la verdad es que va a ser diferente que la Caja Mágica, pero seguro que va a haber un grandísimo ambiente, con una atmósfera muy bonita, el público va a apretar y animar a la selección y lo vamos a pasar bien.

Debutan ante Rusia, una de las favoritas, y Ecuador, con el objetivo de ser campeones de grupo o segundos, y luego en cuartos ante Suecia, Kazajistán o Canadá, con Raonic, quizá el rival a evitar...

Lo más importante es pasar como primeros de grupo. Hay dos eliminatorias difíciles por delante, contra Ecuador y Rusia, los máximos favoritos que vienen de ganar la ATP Cup y de hacerlo muy bien en Australia. Estamos con muchas ganas y mucha ilusión, de jugar en casa, y nos va a venir muy bien el apoyo del público para que salga una buena Copa Davis.

Que tampoco esté Dominic Thiem no viene mal ante un posible cruce en semifinales o en la final con Austria. Pero están Alemania, Serbia...

Hay muchas, muchas selecciones muy duras, muy buenas. Hay que ir poco a poco y pensar en nosotros. Son todas muy buenas.

¿La Copa Davis es su conquista más emotiva por lo que sucedió durante el torneo en 2019, cuando tuvo que regresar a casa por el fallecimiento de su padre y luego volvió para jugar la final?

Sí, la verdad es que lo que viví en 2019 fue increíble, muy emocionante y emotivo, con el apoyo de todos mis compañeros y del público y de muchísima gente, y la verdad es que volver a jugarla va a ser una oportunidad muy especial.

¿La miniensaladera preside su vitrina de trofeos, o la guarda en otro lugar?

La tengo la primera, bien puesta, la que más se ve en la vitrina, ya que la guardo con mucho cariño y es uno de mis trofeos preferidos. Es muy difícil de conseguir, con eliminatorias muy complicadas, con equipos con muy buenos jugadores.

¿La temporada que acaba ahora, 2021, ha sido como esperaba, o cambiaría algo? Ha pasado del techo en ATP como número 9 a finales de 2019 y ser la pesadilla de Djokovic a ser ahora el número 19, con 29 victorias y 25 derrotas este año. ¿Las lesiones le han cortado el ritmo?

Ha sido una temporada difícil y complicada, aunque viéndolo ahora con perspectiva, ha sido un año bueno. Me he pasado un poquito de exigencia, de ganas de hacerlo bien. Pero ha sido un año bueno, en el que he aprendido mucho. Y de cara al año que viene intentaré rebajar no la exigencia, sino las expectativas, un poco con más tranquilidad, pero sigo con las mismas ganas de hacerlo bien y seguir mejorando.

Empezó muy bien, finalista en Montpellier, en Doha, y semifinalista en el Masters 1000 de Miami, pero en el resto del año se ha atascado en cuartos de final. ¿Cómo valoraría la temporada?

He tenido buenos resultados, hice cuarta ronda de Wimbledon, cuartos de final en Toronto, pero sí que es verdad que este último final de año podía haber sido un poquito mejor. Esperaba un poquito más, pero tuve un poco de dolor en el codo, y después del parón no tuve los resultados que esperaba. Pero así es el tenis, un no parar de exigencia y de seguir apretando los dientes. Hay que levantarse, mejorar y empujar cada día, y no dejar uno de exigirse. Es lo que vengo haciendo durante muchos años y espero que todavía me queden unos poquitos más.

Este año ha tenido otro éxito. Ha podido celebrar su paternidad con su mujer Ana Bodí. ¿Cómo lo lleva con el circuito profesional, llega a afectar?

Sí que afecta, por supuesto que afecta. Es un cambio muy fuerte ser padre, bastante drástico, pero muy bonito. Estamos muy felices, y algunas semanas he podido disfrutar con ellos e irme de viaje. Van a estar conmigo en Madrid.

Federer no jugará hasta Wimbledon por su lesión. ¿Cree que el suizo podrá volver a ganar algún torneo más?

No lo sabía. Pero es normal. Son 40 años. Es normal, tras una vida de tantos viajes y tanta exigencia y competición. Es una pena que se nos esté yendo uno de los más grandes de la historia, y lo vamos a echar de menos. Cuando llegue el momento, seguro que tendrá una despedida digna.

La pasada semana el tenis femenino español ha dado una gran alegría, con el título inédito de maestra de Garbiñe Muguruza, y la irrupción de Paula Badosa en el Top-10 con su victoria en Indian Wells. En un año en que Sara Sorribes también ganó su primer WTA en Guadalajara… ¿Sigue el tenis femenino?

Es muy bueno para el tenis español que se hable de tenis, y que las chicas lo hagan bien. Las felicito, me alegro mucho por ellas.

¿Y qué le parece la nueva generación valenciana masculina que ha roto su techo, con Martínez Portero asentado en un Top-100 al que ha llegado también Carlos Taberner tras ganar sus primeros partidos en Masters 1000 y ATP500, Bernabé Zapata con sus primeros títulos Challenger, y Mario Vilella, ambos con sus primeros partidos en Grand Slam.

Seguro que estarán más arriba en los próximos años. El tenis valenciano estará muy bien representado con ellos. Van a tener muy buenas carreras. He entrenado con muchos de ellos, y han mejorado mucho y están jugando muy bien.