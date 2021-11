La selección española de tenis prepara desde el pasado sábado en Madrid las Finales de la Copa Davis en las que arrancará el viernes la fase de grupos junto a Ecuador y Rusia, sin Rafa Nadal, pero con Roberto Bautista una vez más, y la novedad de Carlos Alcaraz, flamante campeón de las Finales de la Next Gen ATP. Este jueves de forma simultánea en la capital española, Insbruck y Turín empezarán las Finales de la Copa Davis, en la que España defiende la Ensaladera conquistada hace dos años, pues en 2020 no se celebró debido a la pandemia.

Con apenas 18 años y seis meses, el pupilo de Juan Carlos Ferrero en Equelite podría convertirse esta semana en el segundo tenista español más joven de la historia en jugar la Copa Davis tras Rafael Nadal. “Los pocos días que llevo aquí los estoy disfrutando al máximo. La verdad es que estoy entrenando bastante bien, y me estoy sintiendo muy cómodo junto a todo el equipo", asegura el murciano en declaraciones facilitadas por la RFET.

Alcaraz comparte vestuario con jugadores mucho más experimentados como Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López o Marcel Granollers. “Como aún estamos en los entrenamientos y no me he puesto nervioso la verdad es que todavía no me han dado consejos. Sobretodo lo estamos pasando bien intentando relajarnos y disfrutar al máximo".

El capitán español Sergi Bruguera ha repetido en varias ocasiones que tiene plena confianza en él, y el joven tenista de El Palmar ha correspondido aportando “frescura y un poquito de inocencia al equipo”, según sus palabras.

Alcaraz llega a la cita tras conquistar las Next Gen ATP Finals en Milán, donde se confirmó como la gran revelación del tenis mundial esta temporada. Un 2021 en el que ha ganado su primer título ATP en Umag, además de sumar un nuevo ATP Challenger en Oeiras, y alcanzar las semifinales en los ATP de Marbella, Winston-Salem y Viena.

En el US Open se convirtió también en el jugador más joven de la Era Open en disputar los cuartos de final tras derrotar al Nº 3 mundial Stefanos Tsitsipas. “Las cosas han ido un poquito deprisa, pero por todo el trabajo y todas las experiencias que he vivido”, reconoce.

“Quiero que el rival piense que lo va a tener difícil” Carlos Alcaraz - Campeón de las Finales de la Next Gen ATP

Como colofón a un año inolvidable, le llega la oportunidad de debutar en la Copa Davis, y de hacerlo en casa: “Espero que ganando y con el estado lleno”, confiesa con una gran sonrisa el actual Nº 32 del mundo. “Quiero que el rival piense que lo va a tener difícil, que va a tener que correr y sudar mucho para poder ganarme. Hacerle sentir un poquito de miedo", añade Alcaraz, que ya tiene en su palmarés una Copa Davis Júnior, ganada apenas hace tres años en 2018: “Fue un momento muy bueno, te ayuda a saber cómo jugar en equipo pero esto es otro mundo.”