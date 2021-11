Gerard Piqué sigue recibiendo críticas sobre sus decisiones respecto a la Copa Davis. Desde que Kosmos Tennis, la empresa del jugador del Barça, se hiciera con las riendas de la competición, cada decisión ha sido muy criticada por el entorno tenístico. En esta ocasión ha sido Lleyton Hewitt. El capitán de Australia se mostró bastante crítico con la posibilidad de que la competición se traslade a Abu Dabi y aseguró que le parecía "ridículo vender el alma" de la competición a Oriente Medio.

"Creo que es ridículo si van a vender el alma de la Copa Davis a Oriente Medio durante otros cinco años, realmente están matando a la competición", señala Hewitt en rueda de prensa. Kosmos, que llevó a cabo el cambio de formato de la Davis, con la implantación de unas Finales en una única sede en Madrid 2019, se llevaría el torneo a Oriente Medio tras firmas, aunque todavía no es oficial, un acuerdo multimillonario.

Este año, el torneo ha dado un nuevo paso adelante con la implantación de tres sedes. Madrid seguirá siendo la principal, pero también se jugarán partidos en Turín (Italia), donde además se disputan las Finales ATP, y en Innsbruck (Austria), que se ha llevado el varapalo de tener que celebrar sus encuentros a puerta cerrada por la incidencia de la COVID-19.

El ex número uno del mundo recordó que no les consultaron tampoco "hace cuatro años" cuando se decidió cambiar el formato y no cree que les pidan su opinión ahora tampoco. "No estoy seguro de que vaya a importar mucho ahora. Ahora es dirigida por un jugador de fútbol y su empresa y es totalmente diferente a cualquier cosa que el tenis haya tenido en el pasado y para este gran evento", subraya.