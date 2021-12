Ya solo quedan cuatro selecciones en la búsqueda de la deseada Copa Davis: Croacia, Serbia, Rusia y Alemania.

La primera semifinal entre Croacia y Serbia se juega este viernes, 3 de diciembre, a partir de las 16:00 horas en el Madrid Arena. Este será el orden de los partidos: Borna Gojo vs. Filip Krajinovic, Marin Cilic vs. Novak Djokovic y Nikola Mektic-Mate Pavic vs. Novak Djokovic-Nikola Cacic.

La segunda semifinal, entre Rusia y Alemania, se disputará desde las 13:00 horas el sábado 4. En principio, los partidos serían: Andrei Rublev vs. Dominik Koepfer, Daniil Medvedev vs. Jan-Lennard Struff y Andrei Rublev-Aslan Karatsev vs. Kevin Krawietz-Tim Puetz.

La final se jugará el 5 de diciembre también en Madrid, que coronorá al campeón que suceda a España.

Los derechos televisivos corresponden a Movistar + a través de los canales #Vamos y Movistar Deportes.