La exnovia de Nick Kyrgios ha hecho públicos los mensajes que le enviaba el polémico tenista para demostrar "el horrible ser humano que es". Lo ha hecho a través de sus 'stories' de Instagram, donde ha compartido varias capturas.

En una de ellas, por ejemplo, Chiara Passari deja ver como la dejó tirada en mitad de la noche en medio de Nueva York: "No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en mitad de Nueva York a las 4 de la madrugada y se llevó mi cartera y mi móvil. Se fue en un coche con una de sus exs a otro club. Me quedé completamente en 'shock'", ha escrito la joven junto a la imagen.

Sin embargo, esta no es la más grave, ya que en otra captura Kyrgios ironiza con que esta se suicide, "y no es la única vez que se lo sugirió". Passari le acusaba de "presumir con sus amigos de dormir con una stripper tres días después de romper su relación" y el tenista respondía con un contundente "hace dos años. No te suicides esta noche", en tono irónico.

"Cállate la boca y déjame en paz", seguía Kyrgios. "Me estás diciendo que me vaya a suicidar. ¿Esto es una broma para ti?", concluye la captura que compartió.

Además, la 'influencer' ha sacado a la luz los mensajes que el deportista mandaba a otras chicas mientras estaba con ella. Incluso, ha desvelado la identidad de una de ellas. Una espectacular modelo de nombre Mary Vitinaros que radica en Miami.

La fama de agresivo y maleducado de Nick Kyrgios es de sobra conocida por todos. El tenista ha tenido polémicas con responsables del circuito de tenis, con los 'fans', con la prensa e incluso hasta con sus propios compañeros.