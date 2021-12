Rafa Nadal ha hablado en una entrevista de #Vamos de Movistar + sobre su futuro en la ATP y sobre la rivalidad existente con Roger Federer y Novak Djokovic para saber qué jugador finaliza su carrera con mayor número de Grand Slams y que, actualmente, están empatados a 20 cada uno. Unas declaraciones que han sorprendido en la ATP por su claridad y análisis negativo, aunque realista teniendo en cuenta lo visto la pasada temporada. El tenista de Manacor arrastra problemas físicos y es consciente de su situación actual: "La realidad es la que es y uno no tiene que obviarla. Lo que pueda pasar dentro de nueve meses ya se verá, pero el favorito ahora mismo es él”.

"Djokovic es el mejor posicionado para llevarse este título de ser el jugador con más títulos del Grand Slam. Uno no tiene que engañarse, Federer está donde está y yo estoy donde estoy. Djokovic en cambio está compitiendo y en un gran momento", asegura el tenista para responder a la rivalidad por ser el tenista con más títulos en los cuatro grandes del circuito.

Sobre el futuro

De este mismo modo, también aprovechó en sus declaraciones para referirse a otros jugadores jóvenes que podrían entrar en la terna de competidores por los Grand Slams como lo son Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Stéfanos Tsitsipas, a quienes, de manera irónica, excluyó del término 'NextGen': "Ya no son la Next Gen, no la tenemos que hacer eterna. A jugadores como Medvedev, Zverev o Tsitsipas se les ha pasado ya esa etapa de la Next Gen, son la generación actual, del presente".