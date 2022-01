El español Rafael Nadal (2) aseguró que tuvo que hacer frente a unos "síntomas muy duros" tras dar positivo por covid-19 a finales de diciembre pero que lo importante es "estar de vuelta después de tantos meses".

"Más allá de ganar o perder, lo importante hoy es el hecho de haber vuelto. Tuve fiebre durante dos días y estuve en la cama sin apenas poder moverme pero siempre quise estar aquí", explicó en rueda de prensa después de arrancar con victoria ante el lituano Ricardas Berankis en la segunda ronda del Melbourne Summer Set.

"Me lo he pasado muy bien entrenando estos días aquí. Hoy ha habido ciertos fallos pero entran dentro de la lógica después de estar tanto tiempo parado", comentó el balear tras desvelar que no disputaría el partido de dobles de segunda ronda que iba a jugar junto a su compatriota Jaume Munar.

Decisión muy meditada

"Me voy a retirar del dobles de hoy. Dos partidos son mucho después de tanto tiempo apartado. Lo más importante hoy es permanecer en buen estado de salud", dijo el manacorí que disputó su primer partido individual oficial desde su derrota en la tercera ronda del torneo de Washington ante el sudafricano Lloyd Harris el pasado mes de agosto.

"Hay que ser positivo y mirar el vaso medio lleno porque las vueltas siempre son complicadas. Mañana será una nueva oportunidad para dar un nuevo pasito", comentó el primer favorito del torneo que se enfrentará al ganador del duele que disputarán el local Alexei Popyrin y el holandés Tallon Griekspoor.