Rafa Nadal ha empezado fuerte en el Open de Australia. El tenista de Manacor convenció con una perfecta puesta en escena en su debut tras superar con comodidad al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2, en un partido en el que no concedió ninguna pelota de ruptura. Ahora su próxima cita es ante Yannick Hanfmann. El tenista alemán medirá ahora las fuerzas del español en un partido previsto para el miércoles 19 de enero. El horario todavía no está claro, no hay orden de juego oficial aunque lo normal es que jueguen de madrugada o en las primeras horas de la mañana del horario peninsular.

Tan hay un precedente de este enfrentamiento para Nadal y con resultado favorable al tenista español, aunque ocurrió hace 3 años en Roland Garros. Se trata de un jugador diestro de 30 años, profesional desde 2015 y que ocupa el puesto número 126 en el ránking ATP. El 28 de septiembre de 2020 apareció por primera vez entre los 100 mejores del mundo. Hanfmann ha logrado seis títulos Challenger y ha llegado a dos finales ATP. En Gstaad perdió ante Fabio Fognini y en Kitzbühel ante Miomir Kecmanović. Su mejor resultado en un Grand Slam es la cuarta ronda de Roland Garros en 2019, donde precisamente perdió con Rafael Nadal por 2-6, 1-6 y 3-6. Posteriormente, el balear levantaría su duodécima 'Copa de los Mosqueteros'. Es la única vez en que ambos tenista se han visto las caras hasta la fecha. Nadal: "Si Djokovic estuviera aquí, sería lo mejor para todos" Dónde ver en TV El primer Grand Slam de la temporada obliga a trasnochar y madrugar a los aficionados españoles al tenis. La diferencia horaria con Melbourne, son 10 horas más que en España, hace que el torneo, que tendrá lugar del 17 al 30 de enero, se celebre en horario nocturno. En televisión se puede seguir a través de Eurosport y sus plataformas digitales. La cadena apuesta por más de 300 horas de emisión en directo y la posibilidad de disfrutar en directo y bajo demanda de todos los partidos, los resúmenes, la actualidad, un seguimiento especial a la 'Armada Española' y más oferta. A través de los canales de televisivos de Eurosport y los servicios web Eurosport Player y Eurosport App, se ofrecerán los cuadros individuales al completo, habilitando señal de todas las pistas de Melbourne Park.