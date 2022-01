Pablo Andújar empezó el Open de Australia con victoria sobre el bosnio y lucky loser Demi Dzumhur por por 6-1, 7-5, 6-1 en una hora y 49 minutos e igualó así su mejor registro en el primer Grand Slam del año, pero al margen de su satisfacción por el triunfo, el valenciano no pudo evitar referirse al tema polémico de la semana tras la prohibición a Djokovic de permanecer en el país y jugar el torneo.

Al respecto, Andújar no dudó en destacar que "en Australia hacen las cosas muy bien con el tema covid". Y añadió como ejemplo que, "este año nos han dado dos habitaciones a cada jugador por precaución, así en el caso de que un miembro de tu equipo dé positivo, tú puedes seguir jugando", agradeció a la organización.

Al margen de ello, el número 83 del mundo se sumó al punto de vista de Rafa Nadal respecto a las pelotas del torneo y destacó que "las pelotas de antes, se controlaban más y eso daba lugar a una convivencia en el circuito de estilos muy diversos. Estoy de acuerdo con Rafa. Cuando él y yo empezamos las pelotas te hacían más caso. La mayoría de jugadores miden 1,90 metros y tienden a favorecerlos", explicó tras ser cuestionado por las recientes declaraciones de su compatriota Rafael Nadal (6) sobre que las pelotas recientemente son más huecas y menos propensas a coger efectos.

"Hoy en día prácticamente todos los jugadores juegan a lo mismo. No es tan importante la técnica", agregó el conquense en declaraciones recogidas por Efe después de igualar su mejor registro en Melbourne Park después de enfrentarse inesperadamente al bosnio tras la baja del que iba a ser su rival en un principio, el bielorruso Ilya Ivashka.

De su primer partido del torneo, destacó que "cada victoria en un Grand Slam es un regalo para mí. Cuando empecé en esto, pensaba que con 30 o 31 años me retiraría. También es cierto que los dos años y medio que estuve con la lesión del codo me dio aire para seguir teniendo más ilusión a día de hoy. Realmente son muchos años, pero estoy con la ilusión intacta. Si no tuviera ilusión ni estuviera motivado seguiría aquí”, destacó en declaraciones recogidas por la ATP.

A sus 35 años, Andújar afronta cada temporada con la realidad de que podría ser la última pero aseguró que se siente con la motivación necesaria para seguir sin ningún interés por el ranking o por los torneos. "Cada año que pasa puede que sea el último, así que intento estar tranquilo. Mi objetivo es estar sano mentalmente y físicamente para el siguiente partido", comentó el español, que se enfrentará en siguiente ronda al eslovaco Alex Molcan, de quien dijo que "soy un jugador que siempre trata de la misma manera al número 1 del mundo y al 300. Si no estoy bien, puedo perder perfectamente con el 300 del mundo, tengo que tratar de hacer un juego parecido al de hoy, con solidez, con buen porcentaje de servicios”, reconoció Andújar.

“Es un partido más. Una segunda ronda de Grand Slam, pero no lo veo como una oportunidad, también para él será una oportunidad jugar contra mí. Trataré de hacerlo lo mejor posible, lo daré todo e intentaré pasar a la tercera ronda con mucho respeto por el rival, porque todos juegan muy bien”, cerró el español.

"Las condiciones de este año son muy rápidas, aunque es cierto que cuando está nublado y hace humedad, se vuelve mucho más lenta", aclaró sobre las condiciones que presenta la actual edición del Abierto de Australia.