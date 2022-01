El japonés Taro Daniel afirmó este jueves que España es la base de su juego después de superar al británico Andy Murray en la segunda ronda del Abierto de Australia por un triple 6-4.

"España es la base de mi juego. Estuve allí por diez años así que puedo decir que me crié en español. La táctica, la forma en la que golpeo, la forma en la que vivía… Todo era español", explicó en rueda de prensa en referencia a los años que pasó formándose en Silla en la Academia de José Altur.

"No creo que hubiera llegado a ser profesional si me hubiera quedado en Japón o California. Me siento un 30% español", comentó tras certificar el pase a una tercera ronda de competición 'major' por primera vez en su carrera.

"Esta victoria está ahí con la de Djokovic en Indian Wells. Hoy he jugado mejor que aquella vez, pero por rival a lo mejor la de Djokovic es mejor porque es el más grande", agregó el japonés que se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del encuentro que enfrenta al italiano Jannik Sinner y el estadounidense Steve Johnson.

"Empecé a vivir allí cuando tenía trece años. Al principio fue difícil pero a partir del segundo año, cuando conseguí hablar español con fluidez, fue mejor", recordó sobre su etapa en València.

"Después empecé a entender la cultura, cómo se jugaba a tenis allí, cómo relacionarme con la gente porque en Europa lleva tiempo acostumbrarse. Después de eso se convierte en tu sitio preferido", concluyó el tenista nacido en Nueva York que accedió a la fase final tras clasificarse en la fase previa.

En definitiva, Daniel se siente un 30 % valenciano gracias a las influencias de la formación vivida en Silla con el exentrenador de David Ferrer.