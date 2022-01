El español Carlos Alcaraz (31) aseguró estar más cerca de los primeros clasificados mundiales cada torneo que disputa después de caer en una épica batalla ante el italiano Matteo Berrettini (7) en la tercera ronda del Abierto de Australia. "He estado cerca y cada vez estoy más cerca con cada torneo que pasa. Ese es el objetivo, ser parte de los mejores", agregó después de perder por un apretado 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6 y 7-6(5).

"He empezado bien y no he podido aprovechar esas bolas de break. He cometido un par de fallos tontos. Ha sido clave calmarme y saber lo que tenía que hacer", explicó después de comenzar el encuentro por dos sets en contra. "Toca pensar en los siguientes torneos. El siguiente es Río y luego Acapulco. Después ya veremos cómo han ido y cómo me encuentro", desveló sobre su calendario para el siguiente tramo de la temporada.

Mensaje de Juan Carlos Ferrero

"Me ha dado la enhorabuena por la pelea y por estar tan cerca, por haberlo dado todo también", afirmó sobre el mensaje que le transmitió su entrenador Juan Carlos Ferrero tras la conclusión del duelo. "Las derrotas duelen pero hay que ver la cara positiva de las cosas. Nunca estuve cerca de remontar un 2-0. Eso me demuestra lo cerca que estoy", concluyó el joven de 18 años.