La quinta edición de la Laver Cup, que se celebrará en septiembre en Londres, contará con la presencia de Rafael Nadal y de Roger Federer como estrellas del equipo europeo.

Este es el primer evento en el que el suizo ha confirmado su presencia después de que su última aparición sobre una pista de tenis se produjera en el pasado Wimbledon, donde cayó en los cuartos de final. Desde entonces, el helvético se ha sometido a una nueva operación en la rodilla, la tercera en dos años, y aún no tiene una fecha exacta de vuelta al circuito.

Será la tercera vez que Nadal participe en la Laver Cup, tras jugarla en su edición inaugural en Praga en 2017 y más tarde, en 2019, en Ginebra. En Praga, jugó un icónico partido de dobles junto a Federer, el primero de su carrera juntos.

Ambos jugadores representarán al equipo europeo, que se ha hecho con la victoria en las anteriores cuatro ediciones, y que, una vez más, estará capitaneado por el sueco Bjorn Borg.

"Rafa es una persona increíble y una inspiración para mí y para muchísima más gente en el mundo. Me escribió después de la última Laver Cup en Boston y me dijo que deberíamos jugar dobles en Londres y por supuesto que me interesa", dijo Federer en un comunicado.

"Roger ha sido una parte muy importante de mi carrera, un gran rival y un verdadero amigo. Si podemos jugar dobles una vez más será una experiencia muy especial para ambos en esta etapa de nuestras carreras", apuntó Nadal.

La Laver Cup, que cuenta como torneo oficial desde hace varias temporadas, se celebrará del 23 al 25 de septiembre en el O2 de Londres, que pretende dar cabida a unas 20.000 personas.