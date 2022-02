Tras subir al puesto número cinco del ránking mundial de la WTA, Paula Badosa se acordó de quienes le han apoyado para llegar hasta ahí... y de los que no. La tenista española no tuvo reparos en dar un 'zasca' a sus críticos a través de Twitter.

"Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió", escribió Badosa en un primer reconocimiento de que ha tenido impedimentos para llegar a la cumbre del tenis. En la parte final del tuit ya fue mucho más directa: "Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre. Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte".

Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre❤️.

Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte🙃.



Seguimos…💪#top5 pic.twitter.com/8cUR7W4X8u — Paula Badosa (@paulabadosa) 7 de febrero de 2022

Paula Badosa pasa por el mejor momento de su carrera. Tras los éxitos del año pasado, en 2022 ya ha ganado el WTA 500 de Sídney y llegado a octavos en el Open de Australia. El próximo gran objetivo llegará en marzo, con la defensa del título de Indian Wells que la consolidó como una de las mejores del mundo.