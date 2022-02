"Nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que te metes en el cuerpo, y estoy dispuesto a pagar el precio de no jugar torneos como Roland Garros o Wimbledon". Con estas palabras pronunciadas en una entrevista a la BBC , el número 1 del mundo ratifica su decisión de no vacunarse contra la COVID.

Los torneos que Djokovic podrá disputar sin estar vacunado En el avance publicado este martes por la BBC, el serbio también narra cómo fue su proceso de detención y retención en Australia hasta que terminó siendo expulsado del país: "Me sentía impotente, cuando llegué allí, no me estuvo permitido usar el teléfono durante tres horas. No pude dormir nada porque iba a ser interrogado cada 30 minutos. Tuve muchos interrogatorios, empezaban, luego se detenían, después tenía que esperar a la persona que tenía que hablar con sus superiores. Luego al tiempo volvía. Fue durante una noche entera". Novak Djokovic confiesa en la entrevista que sus colegas de profesión le hicieron "mucho daño", según él: "sentía sus miradas y energías negativas". La victoria de Nadal en Australia El serbio afirma que vio la final con su familia: "yo era muy neutral, no iba a animar a nadie porque yo era el que querría estar allí. Mi mujer animaba a Medvedev, mi hijo Stefan a Rafa y por cada punto que hacía, se ponía a saltar como un loco".