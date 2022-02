El español Carlos Alcaraz, que conquistó el domingo el Abierto de Río de Janeiro y se consagró como el tenista más joven en ganar un torneo ATP 500, afirma que piensa grande y que sus objetivos son ser el mejor del mundo y ganar medallas olímpicas.

"Mis ambiciones son ser el número uno del mundo, ganar muchos Grand Slams y ganar una medalla olímpica. La verdad es que pienso grande", afirmó el murciano de 18 años en la rueda de prensa que concedió tras derrotar al argentino Diego Schwartzman por 6-4 y 6-2 en la final del torneo brasileño.

La joven promesa española, a la que entrena en la Academia Equelite Juan Carlos Ferrero, admitió que son objetivos ambiciosos, aunque reconoció las dificultades para alcanzarlos.

"Hay expectativas altas de algunas personas que piensan que puedo ser el mejor del mundo. Pero tanto mi equipo como yo sabemos lo difícil que es serlo. Hasta el momento creo que estoy en el camino correcto y si no me desvío, tendré la oportunidad de alcanzarlo", afirmó.

Alcaraz, actualmente 20 del mundo en el ranking ATP, afirmó que su objetivo es seguir subiendo. "Mi objetivo es no bajar de ese nivel. No salir del Top 20. Este título me da mucha confianza en lo que hago, porque considero que voy por buen camino para ser el número 1. Intentaré poco a poco seguir subiendo. Ahora tengo varios torneos que el año pasado no pude jugar (por no tener puntuación suficiente) y son oportunidades para seguir subiendo", aseguró.

El murciano dijo que lograr un título ATP 500, el primero de este nivel en su carrera y el segundo como profesional tras el ATP 250 de Umag conquistado el año pasado, le da motivaciones para seguir ganando.

"La verdad es que estoy súper contento por haber ganado mi primer ATP 500 y mi segundo título. Ha sido una semana llena de emociones y ganar una final es una gran alegría a pesar de todas las dificultades", dijo.

Agregó que el título en Río tiene un significado especial debido a que fue en esta misma ciudad en que ganó su primer partido ATP, cuando se impuso a su compatriota Albert Ramos en 2020.

"En Río gané mi primer partido ATP. Dos años después poder ganar el torneo significa mucho. Cuando vine por primera vez quería aprender de los mejores. Regresé dos años después con las expectativas altas porque ahora voy a los torneos pensando en que puedo ganarlos así estén los mejores", dijo.

Alcaraz ganó el título del torneo brasileño tras vencer en la final a Schwartzman (14 ATP), que era el tercer favorito, y un día después de haber eliminado al italiano Matteo Berrettini, el sexto mejor tenista del mundo y primer favorito.

El español, considerado por algunos como el sucesor de Rafael Nadal, batió la marca que impuso el año pasado el italiano Jannik Sinner al adjudicarse a poco días de cumplir los 19 años el título de Washington y ahora es el tenista más joven con un título ATP 500.

La novena edición del torneo carioca se jugó en el Jockey Club Brasileño de Río de Janeiro y le entregó al vencedor un premio de 317 400 dólares y 500 puntos en la clasificación ATP.