Rafa Nadal sabe de lo que habla. "Vivir con dolores es desagradable", aseguraba el tenista balear en una entrevista en referencia a Juan Martín del Potro quien atraviesa un complicado momento por las reiteradas lesiones en su rodilla y que todavía no anuncia oficialmente su retiro, aunque su despedida en Buenos Aires dejó en claro que será difícil un nuevo regreso.

"Lo que siento es una verdadera pena por todo lo que ha tenido que pasar alguien como Juan Martín durante toda su carrera deportiva. Al final, es uno de los mejores tenistas que hayamos visto en el circuito durante estos últimos años y demasiados problemas físicos no le han permitido desarrollar la carrera que se merecía y que a todos nos hubiera gustado ver", expresó el tenista balear, que analizó lo que tuvo que vivir en el Argentina Open y le envió los mejores deseos: "En la conferencia previa a lo que era su participación en Buenos Aires entendí que no dejaba claro si se retiraba o no, que era una posibilidad y ahora, pues, que parece que es una realidad".

"Le deseo que sea feliz, que desaparezcan todos estos dolores, que pueda desarrollar su vida personal de una manera agradable y que no tenga que estar sufriendo diariamente los problemas físicos o los dolores que debe estar padeciendo al día de hoy. Porque vivir con dolores es desagradable", aseguró Rafa Nadal.