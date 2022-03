El equipo español se mide este viernes 4 y el sábado 5 de marzo a Rumanía en a eliminatoria Davis Cup by Rakuten Qualifier que se disputará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. El valenciano Pedro Martínez Portero y el castellonense Roberto Bautista, junto a Pablo Carreño, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, y el capitán Sergi Bruguera, comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar la eliminatoria en la que España busca la clasificación para las Finales ATP.

El valenciano Pedro Martínez llega pletórico de moral tras vencer el pasado domingo en Santiago de Chile, donde levantaba su primer trofeo ATP. El alzireño, que fue convocado por Sergi Bruguera para sustituir al lesionado Marcel Granollers, llega a Marbella dispuesto a asumir responsabilidades: «hoy es el primer día que he entrenado y me he encontrado bien a pesar del jet lag. Entrenaré todos estos días para estar disponible en caso de ser necesario».

El castellonense Roberto Bautista también llega a la Davis tras celebrar recientemente un título, en su caso, en el Torneo de Doha. «Siempre estoy disponible cuando me llaman para una eliminatoria de Copa Davis, para mí es un orgullo estar en el equipo, siempre me motiva de forma especial».

Uno de los atractivos de la eliminatoria es el posible debut con España de Carlos Alcaraz: «En Madrid tenía muchísimas ganas de debutar y no se pudo, pero ahora en Marbella tengo otra oportunidad. Espero poder estar con el equipo hasta el final y disfrutar de esta experiencia que no pude vivir en Madrid», afirmaba el joven talento de tenis español.

Sergi Bruguera valoró la evolución de Alcaraz tras ganar su primer título ATP en Umag el pasado año. «Dio un paso adelante como jugador y está evolucionando cada día a pasos agigantados. Es 19 del mundo con 18 años y está todo dicho». El malagueño Alejandro Davidovich. se mostró ilusionado con la posibilidad de debutar ante su afición:«Tenemos a cinco jugadores que están en el Top-50 y para Sergi es difícil elegir quien va a jugar. Al final todos estamos jugando muy bien». Este jueves 3 de marzo se celebrará el sorteo de emparejamientos.

Expulsión de Rusia

Los jugadores también expresaron su opinión sobre la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de expulsar a Rusia de la Copa Davis. Roberto Bautista considera que la decisión es «injusta. Lo que está pasando no está bien, pero no es justo que les afecte a ellos a la hora de jugar».

El capitán de España, Sergi Bruguera, dijo que no sabe «qué es lo correcto y lo que no». Rusia es la vigente campeona de la Copa Davis y en su camino hacia el título eliminó al equipo español.