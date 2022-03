La invasión de Rusia a Ucrania está teniendo multitud de reacciones en el mundo del deporte, desde las sanciones a todos los equipos rusos en distintos deportes, pasando por un cambio de sede de la final de la Champions, hasta llegar a la participación en combate de deportistas ucranianos que quieren salvar a su país. Uno de esos casos es el del tenista Sergiy Stakhovsky. A sus 36 años, ha decidido alistarse en el ejército ucraniano.

Ya en el ejército, el ucraniano concedió una entrevista a la BBC para contar su experiencia en la que comentó las reacciones sus compañeros: "Djokovic me mandó un mensaje de apoyo, e incluso tuvimos una pequeña conversación. Intenté contactar con Federer o Nadal, sin éxito. Lamento que ellos guarden silencio, pero lo entiendo porque no es una guerra de ellos. Contamos con el apoyo de grandes personalidades y esperemos que siga así".

Te puede interesar: Fútbol La guerra en Ucrania pone en peligro el Bernabéu

Su experiencia en el ejército

Ha dejado a su mujer, Anfisa, y a sus hijos en su casa de Hungría. "Ha sido una decisión horrible", le dijo a la BBC. "Aún no sé no cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo".