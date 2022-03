Rafael Nadal dejó, a principios de año, una de las victorias más épicas que se recuerdan en la historia del Tenis. El manacorí perdía dos sets a cero y afrontaba tres bolas de break en contra en el tercer set que, de haberse confirmado, hubieran puesto a Medvedev en una posición inmejorable para levantar el Grand Slam.

Sin embargo, Nadal sacó su fuerza mental característica y, no solo salvó las bolas de break, sino que acabó ganando el tercer set y los dos siguientes, completando una remontada que pasará a la historia.

Nick Kyrgios, polémico tenista australiano, explicó en el podcast 'No Boundaries' cómo vivió el partido aquel día, admitiendo incluso que dejó de ver el partido cuando todo estaba de cara para el ruso: "Cuando Daniil ganó los dos primeros sets, vi muy difícil que Rafa remontara. Cuando llegaron al 2-3 0-40 dejé de mirar el resultado. Volví a mirarlo dos horas y media después y no me lo podía creer".

Sobre el debate del mejor tenista de todos los tiempos, Kyrgios redujo la batalla a Nadal y Djokovic y dejó claro que si el español "gana Roland Garros es sin duda el mejor de todos los tiempos. Si Nadal gana 22 Grand Slams, tiene la corona".