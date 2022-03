Carlos Alcaraz no solo es la sensación del tenis español: también causa impresión a nivel mundial. El número 19 del ranking ATP llega a Indian Wells en forma tras proclamarse campeón en Río de Janeiro y considera que puede destacar allá donde Nadal no ha brillado tanto: en pista dura.

"Mi juego se adapta a todas las superficies, pero creo que terminaré estando más cómodo en pista dura porque se juegan más torneos que en tierra batida", afirmó en una entrevista con el diario Marca. En medio de las inevitables comparaciones con Rafa Nadal aquí se establece una clara diferencia, pues el balear ha logrado sus mayores éxitos sobre el polvo de ladrillo y el murciano se ve triunfando más en superficie dura.

La estrategia que Alcaraz tiene entre manos

La primera parte del plan de Alcaraz es clara: ha experimentado un cambio físico brutal. En lo que va de año, el tenista de El Palmar se lo puso muy difícil a Berrettini en la tercera ronda del Abierto de Australia y ha conquistado su primer ATP 500. Gracias a estos logros tiene a tiro el que era su objetivo para 2022: estar entre los quince mejores del ranking.

Juan Carlos Ferrero, entrenador del murciano, ha encontrado en la humildad una gran fortaleza para hacer más fuerte a su pupilo. "Cada vez que consigo algún éxito, me dice que aún no he empatado con nadie y que tenga los pies en el suelo", confiesa Alcaraz. En realidad sus números son ligeramente mejores que los de Nadal a su edad, pero la estrategia que le está llevando a lo más alto es evitar a toda costa que los logros se le suban a la cabeza.