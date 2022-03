El escocés Andy Murray consiguió la victoria número 700 de su carrera en Indian Wells al vencer al japonés Taro Daniel por 1-6, 6-2 y 6-4. El escocés se convirtió así en el decimoctavo jugador de la Era Open en llegar a las 700 victorias y ahora es uno de los cuatro que siguen activos (Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic son los otros tres).

Andy Murray ha alcanzado una cifra mítica en la que solo hay 17 tenistas por encima de él, tres de ellos españoles, con Rafa Nadal el único en activo con 1043 victorias antes de empezar Indian Wells. Por delante del balear solo están Ivan Lendl, con 1068, Roger Federer con 1251, y Jimmy Connors con 1274. Solo 23 necesita el helvético, que volvió a operarse de la rodilla y podría reaparecer para Wimbledon, para igualar al estadounidense, y una más para superarle.

En la lista de tenistas con más victorias figuran a continuación ilustres como Novak Djokovic (991), Guillermo Vilas (951), Ilie Nastase (905), John McEnroe (883), Andre Agassi (870), Stefan Edberg (801), Arthur Ashe (793), Stan Smith (779), Pete Sampras (762), Boris Becker (713) y Brian Gottfried (702), pero también otros dos españoles, como el valenciano David Ferrer (734) y Manuel Orantes (722).

Los siguientes tenistas de la Armada quedan más lejos, como Carles Moyà, con 575, y el también ex número uno mundial Juan Carlos Ferrero, con 479. Entre ambos, Fernando Verdasco (557), Tommy Robredo (533) y Feliciano López (503) todavía siguen sumando. Igual que Roberto Bautista, con 350 antes de empezar Indian Wells.

"Alcanzar ese número (las 700 victorias) es realmente un buen logro", dijo Murray. "No diría que durante mi carrera me haya enfocado necesariamente en el número de victorias, estadísticas o cosas así. Sin embargo, conforme te vas haciendo mayor y llegas hacia el final de tu carrera, hay ciertos hitos que sería algo bueno lograr", admitió.

Murray reconoció que ha sido difícil para él estos últimos años marcados por las lesiones y por su voluntad de regresar al más alto nivel. "No es fácil llegar ahí (a las 700 victorias). Me han contado que llegué a las 600 en Cincinnati en 2016. Cinco años y medio para conseguir las últimas cien, así que me ha costado un rato", admitió el veterano tenista de 34 años.