El mal carácter de Nick Kyrgios vuelve a ser más protagonista que su tenis dentro de la pista. El australiano la ha liado de nuevo, esta vez en Indian Wells. En el partido de cuartos de final, frente a Rafa Nadal, el tenista montó su particular circo de principio a fin.

A Nick le dio tiempo de romper unas cuantas raquetas, protestar continuamente por los murmullos del público a la hora de sacar, discutir con el juez de silla, Carlos Bernardes, que lo penalizó al final del primer set, y hasta enzarzarse con un aficionado muy particular en las gradas, el actor estadounidense Ben Stiller.

Tras un comentario desde la zona del actor, supuestamente emitido por Stiller, Kyrgios entró directamente al 'juego' montando el 'show' que muestran en España las cámaras de la plataforma Movistar + a través de su canal #Vamos.

"Relájate, ¿estás jugando? ¿Eres bueno en el tenis?", le dijo el tenista al actor, que respondió: "No". Pero Kyrgios continuó: "¡Exacto! ¿Por qué hablas?". Un comentario que despertó las risas del público. Y no quedó ahí la cosa: "¿Te digo yo como tienes que actuar? No". Lo que destapó más sonrisas y caras de incredulidad, entre ellas, la del propio actor.

Se nos acaban las palabras con Kyrgios.

Se nos acaban las palabras con Kyrgios.

Durante el partido, el australiano de 26 años tuvo tiempo también para provocar e intentar descentrar a Rafa Nadal con algún que otro saque bajo. Una táctica que, sin embargo, no le salió nada bien cuando el mallorquín se percató y le respondió con una derecha ganadora.

El cazador cazado.

Las cosas de Kyrgios.

Al final del partido, tras quejarse nuevamente al juez de silla por no expulsar de las gradas a los aficionados que hablen antes del saque, Kyrgios se pasó de la raya haciendo rebotar su raqueta contra el cemento y poniendo en peligro la integridad de uno de los recogepelotas.

No le da la raqueta de Kyrgios al recogepelotas por reflejos. Qué vergüenza. pic.twitter.com/jEWtZvUtbF — Germán Abril (@gerebit0) 18 de marzo de 2022

Rafa Nadal, según recoge #Vamos, se refirió tras el partido al comportamiento del australiano durante el partido. "Kyrgios me gusta como personaje, pero cuando cruzas ciertas líneas la cosa se convierte en algo diferente. El problema es permitir a los jugadores hacer ciertas cosas, porque ya no sabes dónde está la línea", comentó el balear, que se medirá en semifinales a Carlos Alcaraz.