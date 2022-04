Antonio Martínez Cascales, el que fuera entrenador del exnúmero uno mundial Juan Carlos Ferrero, ha visto cómo su pupilo y desde la Academia Equelite están moldeando y dirigiendo la incipiente y exitosa carrera de Carlos Alcaraz, la irrupción más explosiva en el circuito en el último año, un jugador del que destacó en una entrevista con EFE no solo la calidad de su juego, sino que además tiene la "mejor cabeza" entre las nuevas generaciones de tenistas.

A sus 18 años, Alcaraz conseguía esta madrugada alcanzar por segunda vez las semifinales de un Masters 1.000 y además de forma consecutiva, algo que solo han hecho cuatro jugadores antes, tras derrotar en Miami al serbio Miomir Kecmanovic en un durísimo encuentro, en el que tuvo que remontar un set en contra y se llevó el partido en un 'tie-break' en el que volvió a exhibir una gran fortaleza mental.

Tras haber dirigido la carrera de Ferrero desde que este era un niño, ahora Martínez Cascales ve cómo es Juan Carlos quien entrena a Carlos Alcaraz, quien ha dejado de ser la gran esperanza de futuro del tenis español a ser ya una realidad, aporreando la puerta para ser miembro del 'top ten' del circuito mundial.

"Se ve que ha aprendido bien (Ferrero)", - indicó entre risas- "está haciendo un trabajo impresionante. No sé en qué torneo fue que le dije: 'estás haciendo un gran trabajo' y me dijo: 'ya era hora que me lo dijeras', pero es verdad que tanto a nivel de tenis, para la mejora y crecimiento del tenis de Carlos Alcaraz, como a nivel de crecimiento como persona, está haciendo un trabajo fantástico".

Desde que el manager de Alcaraz, Albert Molina, planteó la posibilidad de que el entonces adolescente tenista tuviera un entrenador no solo en Murcia, sino también en la Academia Equelite, fue finalmente Ferrero quien decidió llevar personalmente al prometedor tenista y volcarse en él, a pesar de contar con importantes ofertas para entrenar a jugadores de primer nivel.

"Juan Carlos tiene muy claro por dónde tienen que ir las cosas y luego le ayudamos en todo lo que podemos el equipo que tiene detrás en la Academia de tenis, y de momento están saliendo las cosas bien y creo que van a seguir así, porque lo principal es que cuenta con una materia prima que es Carlos, que es una cosa impresionante en todos los sentidos, a nivel tenístico y a nivel personal", comentó.

Alcaraz ha ido quemando etapas a una velocidad de vértigo en su corta carrera profesional y esta madrugada podría clasificarse para la final de Miami si derrota al vigente campeón del torneo, el polaco Hubert Hurkacz, algo que Martínez Cascales asegura que no le ha sorprendido.

"No me está sorprendiendo. Desde los 15 años está con nosotros y yo algunos días le he tenido que entrenar, porque Juan Carlos no ha podido, pero cuando no lo he entrenado, que es la mayoría de las veces, me voy a verlo porque desde que llegó ya hacía cosas en los entrenamientos que, para los que nos gusta el tenis, valía la pena ver. Eso me hacía ver que estábamos ante un fuera de serie que puliéndolo podía darnos estas alegrías e incluso pronto porque ya se le veía", apuntó.

El actual presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana también destacó sobre el jugador de El Palmar que "ha tenido una mejora física, que todo el mundo destaca". "Yo recuerdo que cuando Juan Carlos tenía 18 años no tenía este físico por su fisonomía, porque tardó un año y medio más en tener un físico capaz de aguantar estos partidos de nivel de exigencia tan alto. Con Carlos se ha trabajado muy bien y tiene una capacidad de sacrificio muy grande".

Preguntado por si Alcaraz es el tenista con mejor cabeza de las nuevas generaciones, Martínez Cascales no vacila ni un segundo: "Sin duda, sin duda alguna". "Ya lo he comentado alguna vez que en los últimos años los chicos y chicas que son grandes tenistas están más distraídos, no sé si por las tecnologías nuevas y eso les ha hecho ser un poco menos fuertes. Sin embargo Carlos está demostrando una fortaleza mental muy grande, pero en eso hay que seguir trabajando día a día porque tiene 18 años y se está formando todavía", señaló.

Cascales destacó a EFE la importancia de tener un referente como Rafa Nadal y recordó cómo en el torneo de Río de Janeiro, en el que acompañó a Alcaraz como entrenador, le comentó: "lo estás haciendo muy bien, a nivel mental estás ahí mejorando. Tenemos un referente como Rafa Nadal que tiene una mentalidad extraordinaria, si seguimos ese referente y continuas con ese ejemplo seguirás jugando dentro de 18 años, y aunque yo ya tendré 80, podré seguir viéndote jugar y divirtiéndome contigo".

En el mundo del tenis, ya son numerosas la voces que ven a Alcaraz como un futuro ganador de Grand Slam, incluso capaz de dar la sorpresa esta misma temporada, tal y como apuntaba recientemente Brad Gilbert, entrenador de exnúmeros uno mundiales como Andre Agassi o Andy Roddick.

"Ganar un Grand Slam es muy difícil, necesitas tener también un poco de suerte porque son siete partidos en los que no puedes jugar ninguno regular, en todos tienes que jugar no digo de manera excepcional pero sí bien, y tener suerte con los dolores, que a todos los jugadores les aparecen, y que eso no suponga una merma en tu juego. Imposible que gane este año no es, podría ser, aunque es muy difícil", admitió.