Novak Djokovic jugará de nuevo un partido el próximo martes en el Masters 1000 de Montecarlo 2022. Su primer rival en tierra batida será el español Alejandro Davidovich Fokina, con quien ha entrenado en alguna ocasión en las pistas de Marbella. Davidovich inició con éxito su periplo en Montecarlo al imponerse al estadounidense Marcos Giron por 7-5 y 6-3 para avanzar a segunda ronda, en la que se enfrentará a Djokovic. El español, 45 del mundo y con los cuartos de final de Doha como mejor registro en lo que va de temporada, se enfrentará el martes, en segunda ronda, a Djokovic, que regresa a la competición después de que a finales de febrero fue eliminado por el checo Jiri Vesely en el torneo de Dubai.

Djokovic, que pese a su larga ausencia de las canchas debido a su decisión de no vacunarse contra el covid-19, sigue siendo el número 1 del mundo y por tanto, primer cabeza de serie en Montecarlo, torneo en el que no estará Rafa Nadal pero sí Carlos Alcaraz. “Estoy muy contento de estar aquí. Mónaco ha sido mi hogar durante diez años", afirma el serbio, residente en Mónaco. "He estado aquí durante una década, he entrenado en este club, tanto en pista dura como en tierra batida. Tengo a toda mi familia aquí. Por supuesto, he estado esperando ansiosamente el momento de volver a competir en un torneo, así que este es el mejor lugar donde podría empezar"

El serbio que está viviendo un complicado 2020 reconoció que tiene ganas de volver a jugar: " Todavía tengo la motivación para estar en el circuito y competir con los más jóvenes, de medirme con los mejores jugadores del mundo por los títulos más importantes. Los últimos cinco meses han sido muy complicados para mí pero ahora estoy aquí, por lo que intentaré dejar todo eso atrás”.

Sobre el inicio de la temporada en tierra batida, comentó: "Es la superficie en la que crecí en Serbia. Jugué muchos años sólo en esa superficie. Aunque históricamente no ha sido mi superficie más exitosa, he tenido buenos resultados en tierra batida. Tengo la intención de jugar la temporada completa de tierra batida de acuerdo con mi calendario de los años anteriores. Entiendo que probablemente no estaré en mi mejor momento, especialmente al principio de esta semana. Todavía estoy probándome, construyendo mi juego. Me tomará algo de tiempo, algunos partidos para coger ritmo, para conseguir el nivel competitivo que necesito. Roland Garros es el objetivo final en la temporada de tierra batida, pero quiero dar lo mejor de mí en cada torneo" , añadía Djokovic.

Sobre cómo se ha enfrentado a todo lo que le ha pasado estos meses, destacó: “ Intento ser una persona optimista y positiva. Intento aprender de todo lo que me pasa en la vida, de cada experiencia, particularmente de algo tan grande como lo que pasó en enero. Una vez empiece a jugar los partidos oficiales tendré que lidiar con todo lo que ha estado latente en el interior, y que quizá esté esperando para salir. No siento que me haya dejado cicatrices en mí que me impidan entrenar o vivir mi vida. Han sido unos meses muy complicados y algo que nunca había experimentado antes. Intentaré usarlo como combustible para lo que viene"

La próxima semana, el serbio cumplirá 365 semanas en el primer puesto de la clasificación: “Estoy muy satisfecho por ese hito. No esperaba ser el número uno sin jugar torneos, pero supongo que he tenido suerte. Ser el número uno del mundo es el logro más grande en nuestro deporte, así que voy a tratar de mantener la posición tanto como sea posible”.

