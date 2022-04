Había mucha expectación por ver el regreso de Novak Djokovic al circuito ATP tras su larga ausencia por su decisión de no vacunarse contra el covid-19. Pero el serbio no tuvo un buen debut ya que caía ante el español Alejandro Davidovich en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El número 1 del mundo no pudo con el andaluz, 44 de la ATP que se impuso por 6-3, 6-7 y 6-1. El serbio logró superar la derrota en el primer set y llevarse el segundo en el tie break pero en el tercero y definitivo, Davidovich fue una apisonadora. Djokovic acusó la larga ausencia de las pistas y se mostró aún lejos de su mejor nivel. La derrota del serbio frustra su esperado duelo entre Carlos Alcaraz, que se hubiera dado en caso de alcanzar ambos los cuartos de final. El murciano debutará este miércoles ante Sebastian Korda.