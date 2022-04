Boris Becker ha sorprendido a todo el mundo del tenis con unas declaraciones sobre Carlos Alcaraz en Eurosport, tras la derrota del murciano en Montecarlo a manos de Korda. El ganador de seis títulos de Grand Slam considera que no debe jugar ningún partido más hasta que llegue Roland Garros.

"Espero que Alcaraz no juegue en Barcelona, Madrid y tampoco en Roma, porque para mi gusto sería demasiado", sorprendió el alemán. El motivo de este consejo es que "debería tomarse un descanso porque también es humano y a veces estará cansado". De este modo, achaca en parte la temprana derrota en Mónaco por la acumulación de partidos tras ser semifinalista en Indian Wells y campeón en Miami.

La doble advertencia al murciano

Las palabras de Becker no quedaron ahí, sino que elevó el nivel de la advertencia: "Cuando sigues jugando aunque estés cansado llegan las primeras lesiones. Es muy importante encontrar la línea entre cuántos torneos y partidos son buenos y cuántos pasan a ser demasiados".

Además del aspecto físico, el alemán se refirió al mental: "No debe creerse el bombo que se le está dando ahora. Todavía no es el mejor". Más concretamente, piensa que es el segundo tenista más destacado de la temporada tras Rafa Nadal: "La forma en la que ha jugado este año es espectacular, solo ha tenido un jugador mejor que él y también es español".

De momento Carlos Alcaraz quiere seguir adaptándose a la tierra batida antes de Roland Garros y está inscrito en Barcelona, Madrid y Roma. Algo con lo que no está de acuerdo Becker: "La temporada de tierra batida te deja exhausto y los partidos son muy largos". El de París fue el único título de Grand Slam que no ganó el germano y su consejo para el murciano es que dé descanso a su cuerpo para conseguir lo que él no pudo.