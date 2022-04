Novak Djokovic volvía a disputar una final tras meses en blanco por su decisión de no vacunarse contra el covid-19 que durante meses le tuvo apartado forzosamente de los torneos. ESte domingo, jugaba en su casa, en su torneo, Belgrado, por levantar su primer trofeo del año pero el serbio no pud con el ruso Andrey Rublev que ganó ante Djokovic el torneo ATP 250 de Belgrado al superar al número uno del tenis mundial, por 6-2, 6-7 (4) y 6-0.

El inicio del primer set fue igualado, pero a partir del 2-2 el ruso, número 8 del mundo, aprovechó la inconsistencia de Djokovic y lo ganó con claridad (6-2).

Djokovic reaccionó en el segundo, que se convirtió en una dura batalla por cada punto y que se resolvió en el 'tie-break', en el que el serbio tiró de experiencia para imponerse por 7-4.

La tercera manga fue un paseo para Rublev ante un Djokovic desbordado. El serbio pareció cansado, apenas opuso resistencia y fue incapaz de evitar el 6-0 pese al apoyo de los 8.500 espectadores que llenaron las gradas. Djokovic dio signos de una preocupante falta de forma física que le llevó a recurrir constantemente a las toallas con hielo para tratar de remontar físicamente. En el tercer set las muestras de cansancio eran más que evidentes lo que le llevó a encajar un rosco, un 6-0. En la rueda de prensa, Djokovic reconocía misteriosamente que recientemente ha "sufrido una enfermedad" que le merma físicamente. Se apresuró a aclarar que "no se trata de coronavirus. No quiero dar más detalles, pero es algo que afecta a mi metabolismo. En Montecarlo ya me sucedió".