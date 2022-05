Carlos Alcaraz no encadenará dos títulos seguidos de Masters 1000. Al menos, no lo hará ahora. El murciano ha tomado la decisión de bajarse del torneo de esta semana en Roma para dar descanso a su cuerpo tras unos días muy intensos en Madrid, donde ha conquistado el torneo de la Caja Mágica. Su objetivo no es otro que centrarse en Roland Garros.

La noticia la dio Juanjo López, su médico, en una entrevista con Onda Regional de Murcia. "Alcaraz no va a estar en Roma, va a descansar", adelantó. De este modo, tendrá dos semanas para preparar el segundo Grand Slam de la temporada, para el que es uno de los máximos favoritos. El murciano, además, no tenía opciones de subir más puestos en el ranking ATP. Sí podría perder un puesto con Andrey Rublev, pero eso en ningún caso impedirá que esté entre los ocho primeros cabezas de serie en París y no pueda medirse a jugadores como Nadal o Djokovic antes de los cuartos de final. NOTICIA | 🇪🇸 Carlos Alcaraz NO jugará el Masters 1000 de Roma



Descansará y se recuperará para Roland Garros — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) 8 de mayo de 2022