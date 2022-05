Tras el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de Roma toma el relevo esta semana. Un torneo en el que finalmente no estará el castellonense Roberto Bautista que ha decidido no participar para recuperarse de unas molestias en la muñeca que le impiden jugar con normalidad. El número 19 del ránking mundial arrastra dichas molestias desde hace varias semanas. Además de renunciar a Roma, también tuvo que renunciar a participar en el Master 1000 de Montecarlo por la misma razón. Aunque sí participó en el Mutua Madrid Open lo hizo aún 'tocado' y tras resentirse de las molestias, ha decidido no arriesgar para llegar al 100% a Roland Garros.