Con sus 19 años recién cumplidos, Carlos Alcaraz puede presumir ya de dos títulos Masters 1000, Miami y Madrid, un récord de precocidad solo alcanzado por Rafa Nadal, que atesora 36. Para entender la gesta del murciano desde su irrupción el pasado año en Umag hasta ahora, con cinco finales, y todas ganadas -Río y Barcelona completan el repóquer-, no hay más que ver las cifras y la comparativa con el resto de tenistas de la Armada que han conquistado algún Masters 1000. No son muchos. Apenas 13. Con él, 14. Pero es que ocho de ellos, entre los que está el valenciano David Ferrer, se quedaron en uno, algunos como el de Xàbia tardó una década en lograrlo, y después de otras tantas finales perdidas. Alcaraz lo ha hecho a la primera, y con 19 años se ha situado al filo del podio de la Armada, igualando los dos que sumaron tanto Sergi Bruguera como Álex Corretja, capitanes en su momento del equipo español e Copa Davis, y tan solo por detrás de tres tenistas que han llegado a ser número uno del mundo.

Tiene a Carles Moyà a solo uno, a dos a su maestro y entrenador Juan Carlos Ferrero, y lejos, muy lejos, los 36 de Rafa Nadal, a quien ya ganó en cuartos de final en Madrid en la tercera vez que se enfrentaban. Nadal es con diferencia el rey de los Masters 1000 en España. Durante años lo fue también a nivel mundial, cuando mejoró el registro de Roger Federer, con 28, hasta que se vio superado por los 37 de Novak Djokovic hasta la fecha. Y para ganar tal cifra ,el manacorí ha perdido hasta 17 finales, cinco de ellas en Miami, su torneo maldito, tres en Madrid, donde se coronó en cinco ocasiones, y dos en Roma e Indian Wells, donde el saldo sigue siendo positivo, entre otras.

Ferrero ganó dos veces Montecarlo, y una Roma y Madrid, y cedió en las finales de Hamburgo y Cincinnati. YCarles Moyà, que se coronó en Montecarlo, Cincinnati y Roma, perdió en otras tres:Indian Wells, Montecarlo y Miami. Incluso Álex Corretja y Sergi Bruguera, que aparte de ganar dos cada uno igualan además en finales perdidas, con tres. Por detrás de Alcaraz, y entre los que lograron añadir un Masters 1000 a su palmarés, al que más le costó fue a David Ferrer, que tuvo que esperar a París en 2012, después de tres finales perdidas antes, y otras tres desde su éxito en Bercy.

Albert Costa cayó en dos antes de alzar el trofeo de Hamburgo, uno de los torneos más propicios, pues allí ganaron seis de los trece españoles que contaban con un Masters 1000 antes de Alcaraz, entre ellos el recién retirado Tommy Robredo, Juan Aguilera, Albert Portas y Roberto Carretero, con solo ese Masters 1000 en su palmarés, y en el caso de los dos últimos, su único título.

TODOS LOS MASTERS 1000 DEL TENIS ESPAÑOL RAFA NADAL: 36 títulos 11 Montecarlo: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 10 Roma: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021 5 Canadá: 2005, 2008, , 2013, 2018, 2019 5 Madrid: 2005, 2010, 2013, 2014, 2017, 3 Indian Wells: 2007, 2009, 2013, 1 Hamburgo 2008, 1 Cincinnati 2013 17 veces finalista: Miami 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 Indian Wells 2011, 2022 Hamburgo 2007 París 2007 Madrid 2009, 2011, 2015 Shanghai 2009, 2017 Roma 2011, 2014 Montecarlo 2013

JUAN CARLOS FERRERO: 4 títulos Roma 2001 Montecarlo 2002 y 2003 Madrid 2003 2 veces finalista: Hamburgo 2001 y Cincinnati 2006

CARLES MOYÀ: 3 títulos Montecarlo 1998 Cincinnati 2002 Roma 2004 3 veces finalista: Indian Wells 1999 MonteCarlo 2002 Miami 2003

CARLOS ALCARAZ: 2 títulos Barcelona 2022 Miami 2022

ÁLEX CORRETJA: 2 títulos Roma 1997 Indian Wells 2000 3 veces finalista: Hamburgo 1996 y 1998 Montecarlo 1997

SERGI BRUGUERA: 2 Montecarlo 1993 y 1991 3 veces finalista: Montecarlo 1994 Roma 1995 Miami 1997

DAVID FERRER: 1 título París 2012 6 veces finalista: Roma 2010 Montecarlo 2011 Shanghai 2011 Miami 2013 Paris 2013 Cincinnati 2014

TOMMY ROBREDO: 1 título Hamburgo 2006

ALBERT COSTA: 1 título Hamburgo 1998 2 veces finalista: Roma 1998 Montecarlo 1996

ALBERT PORTAS: 1 título Hamburgo 2001

FÉLIX MANTILLA: 1 título Roma 2003 1 vez finalista: Hamburgo 1997

JUAN AGUILERA: 1 título Hamburgo 1000

EMILIO SÁNCHEZ VICARIO: 1 título Roma 1991

ROBERTO CARRETERO: 1 título Hamburgo 1996

Nadal: "Lo que hizo no me sorprendió nada porque no es nada nuevo"

Rafa Nadal prepara su estreno en el Foro Itálico de Roma, donde ha conquistado el torneo diez veces, y este lunes en rueda de prensa se refirió al protagonista que le está restando toda la atención en su vuelta a las pistas tras seis semanas lesionado, y mientras prepara Roland Garros, el joven murciano Carlos Alcaraz. «Lo que hizo Carlos no me sorprendió nada porque no es nada nuevo. Ya había ganado en Miami y, sinceramente, esto no es una sorpresa. Me alegro por él, todo el mundo sabe el nivel de tenis que es capaz de alcanzar. Estoy muy contento de que mi país haya encontrado a otro jugador increíble en el que puede confiar durante muchos años», añadió el balear, que cree que la prensa le tratará igual de bien que a él: «No puedo quejarme de cómo me han tratado los medios a lo largo de toda mi carrera. El trato que reciba Carlos dependerá tanto de los resultados que consiga como de su comportamiento con las personas, especialmente con los aficionados y los periodistas. En la vida casi siempre se recibe lo que se da».

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas, se rindió completamente al joven español: «Alcaraz es una fuente de inspiración para mí, me gustaría ser como él. Ya lo está haciendo muy bien y sé que todavía puede crecer más. Los resultados demuestran que ahora es uno de los jugadores más fuertes del mundo».

Y Novak Djokovic, que lo sufrió en la semifinal, admitió: «Alcaraz es especial, ha roto muchos récords siendo muy joven y ha ganado dos Masters. Hasta el momento es el mejor jugador del mundo».