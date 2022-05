Tras su derrota en la final del del Mutua Madrid Open 2022, Alexander Zverev quiso dejar claro que Carlos Alcaraz es el “mejor jugador del mundo en estos momentos", aunque matizó que su derrota estuvo muy condicionada por el desarrollo del torneo

"Probablemente aunque hubiera estado en mi mejor forma no hubiera ganado. Para jugar ahora contra Carlos Alcaraz necesitas incluso estar mejor que en tu mejor momento. Pero yo no he podido estarlo", dijo.

Se refería a que el sábado, tras el partido ante Tsitsipas que concluyó pasada la 1:00, se acostó a las cinco de la madrugada una vez pudo cenar y hacer el trabajo físico pospartido. Algo similar le sucedió el viernes tras superar a Auger-Aliassime.

"Repito que seguramente tampoco hubiera podido ganar, pero seguramente se hubiera visto mejor partido. El público hubiera disfrutado más, aunque estén contentos con la victoria de Carlos, porque también podría haber llegado tras un partido intenso", destacó Zverev.

Además, insistió en que esto “es algo que sucede en demasiadas ocasiones. En Acapulco tuve que jugar hasta las cinco de la madrugada". "Cuando una persona trasnocha, sale de fiesta, el día siguiente es difícil para él. Yo he trasnochado mucho dos días seguidos", sentenció.

Y es que, a su juicio, la final en Madrid "pudo haber sido un partido increíble, pero ya en el calentamiento veía que llegaba tarde. Fallé dos globos porque no veía bien, la bola se me movía. No he tenido coordinación".