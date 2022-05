¿Cómo está viviendo como entrenador suyo el ‘boom’ de Carlos Alcaraz esta temporada?

Con relativa normalidad porque tengo la suerte y la experiencia de haber pasado por ahí y eso ayuda a llevarlo con tranquilidad, aunque ni cuando era número 1 me pedían tantas entrevistas. Pero es verdad que le está yendo todo muy rápido, hay muchos factores y mucha gente que le sigue y para nosotros, los que le rodeamos, es una gran responsabilidad. Pero insisto en que la experiencia nos dice que hay que estar tranquilos.

Tiene toda una carrera deportiva por delante, pero imagino que ver estos resultados después de cuatro años de trabajo juntos y con apenas 19 años, le debe de llenar de orgullo…

Así es. Es la satisfacción del trabajo hecho, de ver cómo estos cuatro años juntos van dando sus frutos aunque es cierto que la idea era ir subiendo escalones poco a poco y está yendo todo muy rápido. Y esto es porque es un jugador con talento y con mucho carácter, que siempre da su opinión, pero que siempre escucha e intenta aprender.

Tenía ya experiencia de entrenador con jugadores Top de la ATP como el propio Alexander Zverev, pero debió ver algo distinto en Carlitos para volcarse con él. ¿Qué es lo que le llevó a apostar por él al 100%?

Desde la primera vez que le vi jugar, le vi cosas diferentes, tenía una gran variedad de golpes y los ejecutaba con mucha naturalidad y eso es algo que no se ve todos los días. Ya intentaba hacer cosas como las de ahora pero de forma más desordenada, como era lógico por su juventud.

Resulta difícil buscar un tenista similar y no son pocos los que dicen que tiene lo mejor de cada uno de los grandes, a falta de que pueda hacer una carrera como ellos… ¿Lo comparte?

Es de agradecer que la gente piense eso. Si tuviera que decirlo yo, por su estilo de jugar muy al ataque, diría que sus referentes podrían ser Djokovic y Federer. Rafa en sus inicios aguantaba más al fondo de la pista y con el paso del tiempo ya jugaba también más dentro y más agresivo. Pero su ídolo siempre ha sido Rafa.

Llegados a este punto, con cinco títulos ATP y dos Masters 1000 con 19 años recién cumplidos, ¿el mayor reto para su entorno es que mantenga los pies en el suelo?

Esperemos que no sea difícil conseguirlo, esperemos que el éxito y la fama no le afecte porque alrededor suyo está habiendo un gran cambio. Hace tres o cuatro meses no era tan conocido y podía pasear por cualquier lado y hacer una vida normal, ahora le paran y le reconocen en cualquier sitio, en el aeropuerto. Su vida está más controlada y tiene que ir adaptándose, pero sabe y sabemos que al éxito solo se llega desde el trabajo.

Llama la atención su humildad, pero sin dejar de lado por ello la ambición necesaria para hacer grandes cosas. No le da vértigo decir que quiere ser el número 1 del mundo...

Carlitos cree mucho en él, en la pista siempre cree que puede ganar, tiene mucho carácter y siempre ha pensado en grande, desde que jugaba Futures y Challengers, ya pensaba que podía ganar a gente de más edad y con más físico. Ya ha visto que puede ganar Masters 1000, viene Roland Garros, está seguro de que puede ganar Grand Slams y no va a parar hasta conseguirlo.

Cinco títulos en cinco finales. La mejor muestra de que no le afecta la presión…

Así es, no le pesa la presión de jugar una final, a veces se pone nervioso pero enseguida encuentra la manera de volver a su estilo de juego. Lleva un año espectacular y esperemos que siga igual de bien.

Umag, Río, Miami, Barcelona y Madrid. ¿Cuál de los cinco títulos ha sido más especial?

El más emotivo fue sin duda el de Miami por las circunstancias en las que hubo que afrontarlo. Esas dedicatorias que tuvo (hacia su padre y hacia él) lo hicieron muy especial. Luego, los de España, en Barcelona y Madrid, siempre son también muy especiales por jugar en casa y con el apoyo de la gente.

Y más especiales aún por los rivales que tuvo en las finales. Otro jugador de su Academia como Carreño en el Godó y un expupilo suyo como Zverev en Madrid. ¿Cómo vivió estas situaciones?

Se dieron estas peculiares circunstancias en las finales, pero fueron un poco diferentes. Con Pablo tengo mucha más relación de amistad y también profesional por estar en la Academia, con Zverev fue más profesional.

Vistas las palabras de felicitación que tuvo el alemán al acabar la final, parece que ya mejoró la relación…

Sí, de aquello ya hace tiempo, está todo arreglado.

Su Academia está de nuevo en boca de todos y de hecho ya va camino de una gran ampliación. Y por si fuera poco, ahora le llega el boom Alcaraz…

Sí, la Academia va muy bien, hay muchos jugadores y jugadoras formándose con nosotros y tenemos que ampliarla. Llevamos ya once años en ello, con problemas burocráticos y cuestiones del Ayuntamiento, pero por suerte parece que los problemas llegan a su fin y podremos empezar a hacer cosas. Para Villena puede ser algo espectacular.

Imagino que tras unos días de descanso al renunciar a Roma, no tardará en volver allí Carlitos para preparar Roland Garros. ¿Cómo lo tienen planificado?

Es una pena que no haya podido ir a Roma porque habría sido bonito y es una lástima que mucha gente se quede sin verlo, lo sentimos mucho pero para su día a día creemos que es una buena decisión porque el mismo domingo de la final se levantó con el tobillo hinchado y con una ampolla infectada. Necesitaba un poco des descanso por el tobillo sobre todo, pero con menos cansancio y con una semana de tranquilidad y trabajo físico ya en la Academia, puede llegar mejor a un torneo como Roland Garros, a cinco sets.

¿Su explosión física ha sido planificada o es fruto de su evolución y crecimiento?

Ha sido una evolución natural, físicamente ha mejorado mucho en el último año, pero sobre todo, por una cuestión genética. Tiene un físico muy bueno para el tenis, velocidad, potencia, flexibilidad…

¿Le puede llegar a pesar ser considerado ‘el heredero’, por Rafa Nadal?

Eso nosotros ni lo pensamos, él tiene que hacer su carrera, un referente como Nadal siempre va a estar ahí y lo que tiene que intentar hacer Carlitos es lograr todo lo que pueda, sin compararse.

¿Cómo valora el acuerdo para traer la Copa Davis a València?

Es algo muy bueno porque València se lo merece todo tenísticamente, hay jugadores muy buenos y es una potencia mundial y un referente de tenis.

Quedan varios meses, pero ¿ve a Alcaraz jugando en La Fonteta?

La Copa Davis siempre es una ilusión, pero queda mucho aún y habrá que ver cómo llega cuando se acerquen esas fechas.

Recientemente le ofrecieron comprar los derechos del torneo ATP de Moscú. Tras el no inicial, ¿cabe la posibilidad de que se involucre de nuevo en un torneo ATP para la Comunitat Valenciana?

No lo sé, la verdad. Es algo que no se podía dar ahora y que no está en mi cabeza ahora mismo. Cuando teníamos el otro torneo, solo estaba centrado en eso prácticamente, casi al 100%. Ahora estoy entrenando y de momento no llevo idea de meterme en algo así a corto plazo.